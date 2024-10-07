الإثنين 07 أكتوبر 2024
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انطلاق مبادرة "بداية" بقطاع التعليم والطلاب في جامعة المنصورة

فعاليات بجامعة المنصورة،
فعاليات بجامعة المنصورة، فيتو

 افتتح الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بقطاع التعليم والطلاب.


إطلاق العنان لمهارات الشباب الجامعي

 انطلاقًا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تهدف إطلاق العنان لمهارات الشباب الجامعي، ودعم مواهبه بمختلف المجالات، ووفقًا للضوابط والقواعد التي أقرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام الدراسي الجديد 2024- 2025 م لتنفيذ خطط الأنشطة الطلابية المختلفة (الرياضية، والفنية، والثقافية، والاجتماعية) ودعم الطلاب أصحاب المواهب، وتقوية ودعم روح الفريق، وتوطيد الروابط الإنسانية، وتوثيقها بين الطلاب، والتي تعد من أهم سُبل دمج الطلاب في المجتمع.


جاء ذلك بحضور الدكتور محمد صبري سرايا منسق الأنشطة الطلابية، الدكتورة مريم ويصا منسق المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بقطاع التعليم والطلاب، ومنسقي المبادرة بالكليات المختلفة، حمد العشري مدير عام رعاية الطلاب، على إسماعيل رئيس اتحاد الطلاب. 

وينظم فعاليات المبادرة الإدارة العامة لرعاية الطلاب، اتحاد الطلاب، أسرة طلاب من أجل مصر. 

وأكد الدكتور شريف خاطر أن تلك الفعاليات تأتى تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" في إطار توجه الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتمكين الشباب وتنمية مهاراتهم، لفتح آفاق جديدة للإبداع والابتكار، مشيرًا إلى أن الجامعة قد استعدت بخريطة واضحة للأنشطة الطلابية تضم كافة المجالات الرياضية، والثقافية، والفنية بما يحقق أهداف المبادرة، وينمي شخصية الطلاب الجامعيين ويؤهلهم لسوق العمل، وريادة الأعمال إقليميًا ودوليًا.

مجالات المبادرة في جامعة المنصورة 
وتتضمن مجالات المبادرة التالي:  
- مشروع "بداية مهنتي" بالتعاون مع مراكز قطاع التعليم والطلاب لعمل برامج المهارات الشخصية والتأهيل القيادي والتطوير المهني والبناء الجسدي والنفسي للطالب الجامعي 
- سلسلة ندوات "بداية نجاحي" تتضمن مجموعة من الندوات التوعوية عن قصص نجاح وكيف بدأت
- برنامج زيارات ورحلات "بداية الحكاية " وتتضمن زيارة المواقع الأثرية والأماكن التراثية والزيارات العسكرية لزيادة الوعي الوطني والانتماء لدى الطالب الجامعي وبناء وتعزيز الهوية المصرية.
- برنامج " بداية صحتي " وهو عبارة عن برنامج توعية صحية عن أضرار المخدرات وبرامج التغذية الصحيحة والعادات الصحية السليمة وتصحيح المفاهيم الصحية الخاطئة وحملات الإسعافات الأولية والتوعية الصحية.
- برنامج "بداية أسرتي" برنامج التوعية عن الأسرة والزواج المبكر والانجاب وبناء الأسرة 
- مبادرة 100 يوم رياضة 
-  منتدى التحالف الإقليمي "معًا البداية " لتبادل الأفكار الطلابية والزيارات بين جامعات التحالف الإقليمي لعمل حلقات نقاشية طلابية لتنمية الوعي الثقافي وتبادل الأفكار الإيجابية بين الطلاب في مختلف التخصصات.

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