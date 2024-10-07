أول يوم عمل، تنفيذ حملة لازالة الاشغالات بشوارع أجا

تسلم محمد عبد الباقي رئيس مجلس مركز ومدينة أجا بمحافظة الدقهلية عمله ليبدأ بقيادة حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع بمدينة أجا.

تنفيذ حملة لإزالة الإشغالات بشوارع أجا



وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، حيث قام بحملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع مدينة أجا في أول يوم عمل لتوليه رئيسا لمركز ومدينة أجا وذلك لتسهيل الحركة المرورية بالشوارع أمام السيارات والمارة.

حملة لضبط المخالفات بالشوارع الرئيسية لإزالة الإشغالات.

قام عبد الباقي بتنفيذ حملة إشغالات مفاجئة بمدينة أجا، وذلك لضبط المخالفات بالشوارع الرئيسية لإزالة الإشغالات منها لتوسيع نهر الطريق للمارة والسيارات وتسهيل الحركة المرورية بالشوارع الرئيسية بالمدينة.

الجلاء يعتبر الشريان الرئيسي بمدينة أجا

ووجه "رئيس المركز " بالعمل على إزالة كل الإشغالات التي تعيق حركة المارة والسيارات في الشوارع المختلفة بالمدينة، خاصة شارع الجلاء والذي يعتبر الشريان الرئيسي بمدينة أجا وميدان المحطة.

كما تم التنبيه على أصحاب المحال التجارية بعدم إشغال الطريق وفتحه للمارة والسيارات.

وحث"رئيس المركز " أصحاب المحال التجارية على عدم وضع أي أشغال بالشارع وعدم استغلال الشارع من خلال الباعة الجائلين وأن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمخالفين.



وذلك بحضور محمد البيلي وعلى الجميل نائبًا رئيس مركز ومدينة أجا ومحمد العيسوى مدير الإشغالات برئاسة المركز.



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