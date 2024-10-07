تجديد حبس عاطلين بتهمة حيازة أقراص مخدرة بـ9 ملايين جنيه في مصر الجديدة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة تجديد حبس عاطلين بتهمة حيازة 8 آلاف قرص من مخدر الكبتاجون في مصر الجديدة 45 يوما علي ذمة التحقيق.



البداية كانت عندما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط عنصرين إجراميين بالقاهرة وبحوزتهما كمية من الأقراص المخدرة تقدر قيمتها المالية بقرابة 10 مليون جنيه.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية – لأحدهما معلومات جنائية) تخصص نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة خاصة عقار "الكبتاجون" المخدر وقيامهما بالترويج لنشاطهما عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة وبحوزتهما (8000 قرص مخدر لعقار "الكبتاجون").

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (9,6 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.