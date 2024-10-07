الإثنين 07 أكتوبر 2024
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سياسة

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب ومعاودة الانعقاد غدا

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

رفع المستشار أحمد سعد الدين  وكيل مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، منذ قليل، على أن يعاود المجلس عقد الجلسة المقبلة غدا الثلاثاء.

 

 جاء ذلك بعدما وافق المجلس اليوم على مجموع مواد مشروع قانون صندوق مصر السيادى، وكذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٤٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على زيادة حصة جمهورية مصر العربية في صندوق النقد الدولي.

إزالة الازدواج الضريبي

 كما وافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون العربية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ۳۲۰ لسنة ۲۰۲٤ بشأن الموافقة على اتفاقية "إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان.

 

منحة مساعدة تغير المناخ

 ووافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 248 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية "منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ ".

وتهدف الاتفاقية إلي تقليل الانبعاثات المرتبطة بالوقود الأحفوري، والحفاظ على النظم البيئية ومعالجة فقدان التنوع البيولوجي، فضلا عن  الحفاظ على النظام البيئي الطبيعي للبحر الأحمر، وتعزيز النظم المناخية، وتعزيز البنية التحتية لتحسين المناخ، والدعم التنظيمي، وتطوير الهياكل المؤسسية والنهوض بها، والتنسيق الشامل عبر الكيانات، وتفعيل نظام القياس والإبلاغ والتحقق.

ووافق مجلس النواب، على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، ومنحة من الوكالة الفرنسية للتنمية، ومنحة من الاتحاد الأوروبي، لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة)", والموقع بتاريخ 25 مارس 2024، والصادر بهقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 220 لسنة 2024.

 

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