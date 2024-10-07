الإثنين 07 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مواعيد مباريات بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

 وقع فريق بيراميدز في المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا خلال القرعة التي أجريت منذ قليل بمقر الكاف بالقاهرة.

وأقيمت ظهر اليوم الاثنين مراسم  قرعة دوري أبطال إفريقيا  بمقر الكاف في القاهرة، والتي تشهد مشاركة الأهلي وبيراميدز ممثلا الكرة المصرية بالبطولة الإفريقية.

 

مجموعة بيراميدز

 وضمت مجموعة بيراميدز، المجموعة الرابعة D، كل من: ( دجوليبا المالي -ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي-بيراميدز المصري-الترجي التونسي).

 

مواعيد مباريات بيراميدز في دور المجموعات 

وتقام الجولات الستة في دور المجموعات بدوري الأبطال على النحو التالي:

الجولة الأولى: بيراميدز وساجرادا إسبيرانسا الأنجولي احد يومي 26 و27 نوفمبر  2024.
الجولة الثانية: دجوليبا المالي وبيراميدز أحد يومي يومي 6 و7 ديسمبر 
الجولة الثالثة:  الترجي وبيراميدز  أحد يومي 13 و14 ديسمبر 
الجولة الرابعة: بيراميدز والترجي  أحد يومي 3 و4  يناير 2025.
الجولة الخامسة: وساجرادا إسبيرانسا الأنجولي وبيراميدز أحد يومي  10 و11 يناير
الجولة السادسة:  بيراميدز ودجوليبا المالي أحد يومي 17 و18 يناير

 

مجموعات دوري أبطال إفريقيا

المجموعة الأولى A ( مولودية الجزائري - الهلال السوداني -يانج أفريكانز التنزاني- تي بي مازيمبي الكونغولي

المجموعة الثانية B (مانيما يونوين الكونغولي - الجيش الملكي المغربي-الرجاء المغربي- ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي

المجموعة الثالثة C ( ستاد أبيدجان الإيفواري - أورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي-شباب بلوزداد الجزائري-الأهلي المصري

المجموعة الرابعة D ( دجوليبا المالي -ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي-بيراميدز المصري-الترجي التونسي)

 

القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية 

ونقلت قرعة دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية قناة بي إن سبورت " beIN SPORTS الإخبارية" المفتوحة على النايل سات.

كما أذيعت مراسم القرعة أيضًا على قناة أون تايم سبورت 1، بالإضافة إلى قناة الرياضية المغربية.

 

نظام قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية 

 وتأهل 16 فريقًا لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والكونفيدرالية حيث من المقرر أن يتم توزيع الأندية المشاركة في البطولتين على 4 مجموعات، بواقع 4 فرق في كل مجموعة على أن يصعد متصدر ووصيف كل مجموعة إلى دور الثمانية، الذي يعتبر أول الأدوار الإقصائية في كلتا المسابقتين.

 

الأهلي الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال إفريقيا

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في قائمة الأكثر تتويجا بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث فاز بها في 12 مرة سابقة، أولها عام 1982 وآخرها عام 2024 على حساب الوداد المغربي، كما أنه وصل للنهائي في 6 مناسبات آخر 7 سنوات.

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

دوري أبطال أفريقيا قرعة دوري أبطال أفريقيا بيراميدز مجموعة بيراميدز مواعيد مباريات بيراميدز

مواد متعلقة

الترجي الأصعب، تعرف على مجموعة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا

مجلس الشمس يكرم أعضاءه أبطال حرب أكتوبر (صور)

صراع شرس، تعرف على مجموعة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

صدام مصري بالكونفدرالية.. الزمالك والمصري في نفس المجموعة (إنفوجراف)

صدامات قوية في دوري أبطال أفريقيا، الأهلي مع بلوزداد وبيراميدز ضد الترجي

تعرف على مواعيد مباريات المصري بالكونفدرالية

قرعة الكونفدرالية، الزمالك يلتقي بلاك بولز والمصري يواجه أنيمبا بالقاهرة في الجولة الأولى

بمشاركة الزمالك والمصري.. تعرف على مجموعات الكونفدرالية (انفوجراف)

الأكثر قراءة

بعد تسببه في انتشار موت الفجأة بين الشباب، جمال شعبان يكشف سر وباء العصر

مواعيد مباريات الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

تكليفات رئاسية حاسمة لوزير المالية بحضور مدبولي

مواعيد مباريات بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا

آخر تطورات صفقة انضمام لاعب ليفربول الإنجليزي السابق للزمالك

الترجي الأصعب، تعرف على مجموعة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا

صراع شرس، تعرف على مجموعة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

السيسي يوجه الحكومة بترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة وخفض المديونية

منوعات

المزيد

يستخدم فرشاة، تطوير روبوت قادر على الرسم بأسلوب الفنان التشكيلي

الكشف عن مخطوطات قديمة من مكتبة خان القرم

74 حالة انتحار في الكويت خلال 8 أشهر

اختفاء أردنيين اثنين بالمكسيك في ظروف غامضة

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الاثنين

تعرف على أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الاثنين بالبورصات العالمية

استقرار أسعار الأرز اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

أبرزها ستاد أبيدجان وأورلاندو بايريتس.. تعرف على مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: الاستعانة بذوي الخبرة وأهل الاختصاص في علاج الإدمان مطلوب شرعًا

تفسير رؤية العريس في المنام وعلاقتها بالحصول على الكثير من الأموال

هل الحسنة من الله والسيئة من النفس؟ الشعراوي يحسم الجدل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية