الإثنين 07 أكتوبر 2024
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محافظات

لبحث مطالبهم، انعقاد لقاء اليوم المفتوح بالمواطنين بديوان الأقصر (صور)

أثناء اللقاء, فيتو
أثناء اللقاء, فيتو

شهد ديوان عام محافظة الأقصر اليوم الأثنين انعقاد لقاء اليوم المفتوح  بحضور هدي المغربي سكرتير مساعد المحافظة ومديري الإدارات والمديريات المختلفة.

بحث مطالب المواطنين 


وبحثت "المغربي"،  عدد من الموضوعات المختلفة خلال لقاء المواطنين في اليوم المفتوح  بالتنسيق مع مسئولي الجهات المختلفة  وتنوعت الموضوعات ما بين الحصول على فرص عمل ومساعدات من مديرية التضامن الاجتماعى والإسكان الشعبى واستخراج تراخيص.


وأكدت السكرتير المساعد على ان لقاء اليوم المفتوح يعد جسر التواصل ما بين المواطنين ومسؤولى الجهات المختلفة ولابد من إيجاد الحلول المناسبة لمشكلات المواطنين بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى،مؤكدًا أن جميع الجهات الحكومية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التي يتم إرسالها إليها في وقت قياسي.


يأتي ذلك في إطار حرص المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم،وتوطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة.

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