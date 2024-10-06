شوارع وميادين الأقصر تتزين احتفالا بذكرى نصر أكتوبر (صور)

تشهد شوارع وميادين الجداريات بمحافظة الأقصر أعمال التزيين باللافتات والبوسترات الخاصة بنصر أكتوبر، بينما انتشرت أعلام مصر، وسادت مظاهر البهجة الشوارع والميادين إحتفالات بالذكرى الـ 51 لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

مظاهر إحتفالات نصر أكتوبر

وكان المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، قد وجه بالاستعداد المُبكر لتلك المناسبة العظيمة، موجهاّ رؤساء المدن، والمسئولين بإدارة النظافة والتجميل برفع مستوى النظافة، ونشر مظاهر البهجة والجمال لتظهر المحافظة ومدنها في أبهى صورة خلال احتفالات مصر بتلك المناسبة.

وفي هذا الصدد، قال محمد أبوالقاسم هاشم، رئيس الشركة المسئولة عن أعمال التزيين، إن عشرات اللافتات والبوسترات وعدد من الجدرايات التي تزيّنت بها الأقصر في ذكرى انتصارات مصر بذكرى نصر أكتوبر المجيد، حملت صور الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤسس الجمهورية الجديدة، وزفّت التهنئة لشعب مصر بوجه عام، وشعب الأقصر بوجه خاص بحلول ذكرى السادس من أكتوبر، حيث تواكبت اللافتات والبوسترات الاحتفالية بما تشهده الأقصر من أعمال تطوير وتجميل جاءت في مناسبة احتفالات أكتوبر وبداية الموسم السياحي الجديد.

البالون الطائر يحتفل بنصر أكتوبر

كان مطار البالون الطائر بالبر الغربي لمحافظة الأقصر شهد احتفالات كبرى وسط التدفقات السياحية من الجنسيات المختلفة، لإحياء ذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة في الذكرى الـ 51، بحمل الأعلام ولافتات عليها صور الرئيس عبد الفتاح السيسي والأغاني الوطنية.

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