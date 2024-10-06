الأحد 06 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

شوارع وميادين الأقصر تتزين احتفالا بذكرى نصر أكتوبر (صور)

الأقصر في نصر أكتوبر
الأقصر في نصر أكتوبر

تشهد شوارع وميادين الجداريات بمحافظة الأقصر أعمال التزيين باللافتات والبوسترات الخاصة بنصر أكتوبر، بينما انتشرت أعلام مصر، وسادت مظاهر البهجة الشوارع والميادين إحتفالات بالذكرى الـ 51 لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

مظاهر إحتفالات نصر أكتوبر 

وكان المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، قد وجه بالاستعداد المُبكر لتلك المناسبة العظيمة، موجهاّ رؤساء المدن، والمسئولين بإدارة النظافة والتجميل برفع مستوى النظافة، ونشر مظاهر البهجة والجمال لتظهر المحافظة ومدنها في أبهى صورة خلال احتفالات مصر بتلك المناسبة.

وفي هذا الصدد، قال محمد أبوالقاسم هاشم، رئيس الشركة المسئولة عن أعمال التزيين، إن عشرات اللافتات والبوسترات وعدد من الجدرايات التي تزيّنت بها الأقصر في ذكرى انتصارات مصر بذكرى نصر أكتوبر المجيد، حملت صور الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤسس الجمهورية الجديدة، وزفّت التهنئة لشعب مصر بوجه عام، وشعب الأقصر بوجه خاص بحلول ذكرى السادس من أكتوبر، حيث تواكبت اللافتات والبوسترات الاحتفالية بما تشهده الأقصر من أعمال تطوير وتجميل جاءت في مناسبة احتفالات أكتوبر وبداية الموسم السياحي الجديد.

البالون الطائر يحتفل بنصر أكتوبر 

كان مطار البالون الطائر بالبر الغربي لمحافظة الأقصر شهد احتفالات كبرى وسط التدفقات السياحية من الجنسيات المختلفة، لإحياء ذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة في الذكرى الـ 51، بحمل الأعلام ولافتات عليها صور الرئيس عبد الفتاح السيسي والأغاني الوطنية.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأقصر 51 سنة نصر أكتوبر احتفالات نصر اكتوبر نصر اكتوبر 1973 مطار البالون الطائر بالأقصر محافظ الأقصر

مواد متعلقة

الأقصر تحتفل بذكرى نصر أكتوبر في مطار البالون الطائر (فيديو وصور)

احتفالات كبرى بمطار البالون الطائر في الأقصر بذكرى نصر أكتوبر الـ51 (بث مباشر)

السحر الأسود والأعمال السفلية مسلسل دائم في الصعيد، الأمن يقبض على دجال الطود بالأقصر بعد تداول مقطع فيديو، والسيدات أكثر ضحاياه

الأكثر قراءة

كاف يعلن رسميا تصنيف فرق الكونفدرالية، وموقف الزمالك والمصري

وصول جمال مبارك إلى النصب التذكاري للاحتفال بذكرى حرب أكتوبر (صور)

ينتمي إلى قومية آبي أحمد، يوتيوبر إثيوبي يستفز العالم ويثير الفوضى (فيديو)

وصول علاء مبارك إلى قبر والده للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر (فيديو وصور)

عمرو زكي: صرفت 9 ملايين جنيه على علاجي، ومتعب آخر المهاجمين في المنتخب

اتجاه في الأهلي لإعلان عرض القندوسي للبيع

بسبب حريق "تيل الفرامل" بالقطار الروسي، توقف حركة السكة الحديد في مغاغة

أسعار الأسماك اليوم الأحد، السردين يسجل 90 جنيهًا في سوق العبور

منوعات

المزيد

علماء روس يبتكرون روبوتات لاستكشاف القمر

ينتمي إلى قومية آبي أحمد، يوتيوبر إثيوبي يستفز العالم ويثير الفوضى (فيديو)

الصين تكشف عن بدلة الفضاء المخصصة للسير على سطح القمر

اشتعال النيران في طائرة ركاب أثناء هبوطها بمطار لاس فيجاس

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلي اليوم الأحد

أحدث أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد

تعرف على أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم الأحد، السردين يسجل 90 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

أسعار شقق بيت الوطن فى الطرح التكميلي الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يوجد صالحون من الجن؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

ما حكم الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

دار الإفتاء: التحرش الجنسي من الكبائر ومن أشنع الأفعال وأقبحها في نظر الشرع الشريف

المزيد
الجريدة الرسمية