جامعة عين شمس تنظم احتفالية بمناسبة الذكرى 51 لانتصارات أكتوبر

نظم قطاع التعليم والطلاب ادارة رعاية الشباب جامعة عين شمس بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر واتحاد طلاب الجامعة احتفالية ضخمة أمام قصر الزعفران للاحتفال مع الطلاب بذكرى النصر العظيم.

وجاء ذلك في إطار احتفالات جمهورية مصر العربية بالذكرى ٥١ لانتصارات أكتوبر المجيدة والتي أعادت للشعب المصري كرامته وبرهنت على قوته وصموده، وتحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.

جامعة عين شمس تنظم احتفالية ضخمة بمناسبة الذكرى ٥١ لانتصارات أكتوبر

وكان الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة قد قدم التهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقوات المسلحة الباسلة وشعب مصر العظيم بهذه المناسبة الكريمة معبرا عن فخره واعتزازه بجيل من الطلاب يواصل مسيرة العلم والمعرفة.

وأكد رئيس الجامعة إن انتصارات أكتوبر ليست مجرد ذكرى تاريخية، بل هي رمز للإرادة والتحدي، ودرس في العزيمة والإصرار على تحقيق الأهداف.

جدير بالذكر ان احتفالات جامعة عين شمس ممتدة على مدار اسبوع كامل وتُختَتم بحفل فني لكورال اون يقدمون فيها عددا من الأغاني الوطنيه والحماسيه.