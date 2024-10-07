الإثنين 07 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

جامعة عين شمس تنظم معرض صنع في مصر اليوم

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

ينظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة "معرض صنع في مصر"، تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  انطلاقًا من الدور المجتمعي لجامعة عين شمس فى دعم الصناعات الوطنية. 

 

جامعة عين شمس تنظم معرض صنع في مصر

وذلك بالحرم الرئيسي أمام كلية العلوم  في الفترة من ٧ إلى ١٧ أكتوبر الجاري. 


ويضم المعرض ثلاثين شركة مصرية، بهدف دعم الصناعة الوطنية، وخلق أسواق جديدة أكثر انتشارًا بين الشباب للمنتج المصري المتميز والذي لا يقل جودة عن المنتجات العالمية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتوأسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الصناعات الوطنية جامعة عين شمس خدمة المجتمع وتنمية البيئة دعم الصناعات الوطنية رئيس جامعة عين شمس صنع في مصر معرض صنع في مصر

مواد متعلقة

اختتام اللقاءات والمحاضرات التثقيفية والتوعوية للعاملين بجمارك مطار القاهرة

جامعة عين شمس تنظم معرض صنع في مصر

وزير التعليم العالي يعلن إصدار "اليونسكو - اليونيسف" دراسة حالة عن بنك المعرفة المصري

في ذكرى أكتوبر: جامعة الملك سلمان أول جامعة ذكية في جنوب سيناء

الأكثر قراءة

نجل سيدة لقيت مصرعها عقب سقوطها من شرفة شقتها بالسلام يكشف تفاصيل الواقعة

لماذا تخشى إسرائيل مواجهة الجيش المصري؟ أحد أبطال أكتوبر يجيب

أسعار الذهب اليوم الإثنين آخر تحديث

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 7-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في الجولة الافتتاحية من دوري المحترفين

أول تعليق لأمير توفيق على عرض القندوسي للبيع

النفط يقلص مكاسبه بعد تحقيق أكبر زيادة أسبوعية بأكثر من عام

ترشيح وفاء عامر للمشاركة في سيد الناس لعمرو سعد

منوعات

المزيد

الشرطة الأمريكية تعتقل طفلين اعتديا بالضرب على حاكم نيويورك السابق

ناسا تعثر على تفاصيل كيميائية مفاجئة في القمر "شارون"

وفاة أكبر مصاب بالشيخوخة المبكرة عن 28 عاما

نفوق فيلين في تايلاند بسبب الفيضانات المفاجئة

المزيد

خدمات

المزيد

الإجراءات القانونية والشروط الواجب توافرها عند تحويل الشقة السكنية إلى نشاط تجاري

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلي اليوم الأحد

أحدث أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد

تعرف على أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

حصيلة الدمار تصل لـ 86%.. غزة تتحول إلي مدينة أشباح خلال عام من الحرب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 7-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 7-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 7-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية