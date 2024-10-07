تحرير 12 محضر نقص وزن بحملة تفتيشية على مخابز الفشن ببني سويف

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن بمحافظة بني سويف، بالتنسيق مع إدارة التموين، بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على المخابز البلدية بقرية إبسوج، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتصدي للتجاوزات.

تحرير 12 محضر لمخابز الفشن ببني سويف

وجاءت هذه الحملة استجابة لشكاوى المواطنين المتعلقة بسوء إنتاج الخبز المدعم، وأسفرت الحملة عن تحرير 12 محضرًا لمخالفات تتعلق بنقص الوزن، وتدني مستوى النظافة، وسوء الإنتاج، بالإضافة إلى عدم الإعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخابز المخالفة.

وفي سياق آخر، واصلت الوحدة المحلية جهودها في التعامل مع شكاوى المواطنين، حيث تم الكشف عن وجود مياه غير معلومة المصدر في أحد شوارع العجرة التابعة لقرية الحيبة، وبالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، تم إصلاح الأعطال وكسح المياه وتسوية الشارع.

كما استمرت الحملات اليومية لرفع المخلفات والقمامة، حيث تم رفع أكثر من 60 طنًا من المخلفات من شوارع المدينة والقرى التابعة، مع تفريغ الحاويات المنتشرة في المدينة، كما تم إيقاف أعمال بناء غير مرخصة والتحفظ على المعدات المستخدمة، بالإضافة إلى إزالة عدة تعديات على الأراضي الزراعية في قرى المركز.

محافظ بني سويف يوجه بالتعامل السريع مع التعديات

وفي سياق آخر، صرح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بأن المحافظة تواصل جهودها المكثفة في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية والحفاظ على الرقعة الزراعية، بالتزامن مع تعزيز أعمال النظافة وتحسين الطرق في القرى والمناطق التابعة لمركز ومدينة ببا، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي في إطار الحفاظ على الموارد الزراعية وتطوير البنية التحتية في المحافظة.