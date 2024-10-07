يحظى مسلسل مطعم الحبايب باهتمام قطاع كبير من الجمهور ليس في مصر فحسب بل أيضًا على مستوى الوطن العربي، خاصة أن أحداثه جديدة ومختلفة ويشارك به مجموعة كبيرة من النجوم.

موعد عرض مسلسل مطعم الحبايب الحلقة 5

يتم عرض مسلسل مطعم الحبايب بواقع ٣ حلقات أسبوعيًا، وسيتم عرض مسلسل مطعم الحبايب الحلقة 5 يوم الجمعة المقبل 11 أكتوبر في تمام الساعة 12 صباحًا بتوقيت مصر والسعودية.

أبطال مسلسل مطعم الحبايب

مسلسل مطعم الحبايب هو تجربة درامية جديدة بروح كوميدية، بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم، حمزة العيلي، محمود البزاوي، وكتابة: مريم نعوم وورشة سرد، من إخراج عصام عبد الحميد.