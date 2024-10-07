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إعلام بني سويف تحصد المركز الأول في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة بمهرجان الإسكندرية

الدكتور منصور حسن
الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف

 أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، فوز كلية الإعلام بالمركز الأول في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي في دورته الأربعين عن فيلم "دواير"، وذلك بمشاركة 21 عملًا فنيًا في مسابقة "أفلام شباب مصر" للفيلم الروائي القصير بالمهرجان، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ40 للمهرجان والتي أقيمت في الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر الجاري.

من جانبه وجه رئيس الجامعة، التهنئة إلى الدكتور عبد العزيز السيد عميد الكلية والطلاب وهيئة الإشراف مشيدًا بمجهودات ومستوى طلاب الكلية جميعًا وما يقدمونه من إنتاج إعلامي متميز على مستوى كافة الأقسام العلمية بالكلية.

 

فيلم دواير أول مسابقة الأفلام الروائية بمهرجان الإسكندرية 

 وأشار، إلى أن فيلم "دواير" هو أحد أفلام مشروعات تخرج طلاب قسم الإذاعة والتليفزيون بالكلية والذي جاء تحت إشراف الدكتورة إنجي أبو العز وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق، وفاطمة الزهراء محمد المدرس المساعد بقسم الإذاعة والتليفزيون، ومارثا ميخائيل المعيد بالقسم، وضم الفيلم الطلاب كيرلس جمال توفيق، كيرلس رأفت ميخائيل، ماري عادل حرز، أروى، مازن شحاتة، فاطمة محمد كمال، مصطفى إبراهيم محمد، رمزي عصام رمزي، لاما مصطفى، تقوى سليمان، شيماء حامد، ونسرين ناصر.

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