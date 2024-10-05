خطوات حساب استهلاك الكهرباء بالعدادات مسبقة الدفع.. خصم 39 جنيها عند الانتقال للشريحة الثانية.. لا دعم لـ"السابعة" وتحاسب بسعر التكلفة.. وهذه هي رسوم خدمة العملاء

يبحث عدد كبير من المواطنين عن أسباب خصم الرصيد من العدادات مسبقة الدفع، خاصة في ظل تعدد الأسباب التي تؤدي إلى خصم رصيد من العدادات فور قيام المواطن بشحن الرصيد أو خصم رصيد من الرصيد الفعلي الموجود بالعدادات.

أسباب خصم الرصيد من العدادات مسبقة الدفع

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه يتم خصم رصيد من العدادات مسبقة الدفع عند الانتقال من شريحة إلى أخرى، والتي ارتفعت نتيجة قرار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة أسعار شرائح الكهرباء والتي يتم العمل بها اعتبارا من شهر مارس الماضي، وذلك وفقا لخطة قطاع الكهرباء لرفع الدعم خاصة بعد زيادة تكلفة الكيلوات من الكهرباء لتتجاوز 223 قرشًا.

شرائح الكهرباء الجديدة 2024

شرائح الكهرباء الجديدة 2024

وأضافت المصادر أن الزيادات الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء تضمنت زيادة شرائح الاستهلاك المنزلي بقيم تتراوح من 10 قروش وحتى 65 قرشًا، ويتم تحصيل الزيادة الجديدة مع فاتورة الأول من سبتمبر التي تعبر عن استهلاك شهر أغسطس.

وأشارت المصادر إلى أنه يتم حساب قيمة فاتورة الكهرباء 2024 بالقطاع المنزلي من خلال سبع شرائح وتكون كالتالي:

الشريحة الأولى من صفر حتى 50 كيلووات ساعة وفيها يصل سعر الكيلووات لـ 68 قرش ويكون حساب تلك الفاتورة 34 جنيهًا وتحسب ‎ 50كيلووات × 68 قرش= 34 جنيه بالإضافة لجنيه واحد مقابل خدمة العملاء لتصل إجمالي الفاتورة لـ 35 جنيها.

عند الدخول للشريحة الثانية وهي من 51 إلى 100 كيلووات، وفيها يصل سعر الكيلووات ساعة إلى 78 قرشا، حيث يتم خصم 39 جنيه لأن الشريحة الثانية تبدأ من 51 إلى 100 كيلووات ساعة، وتكون سعر فاتورة استهلاك الشريحتين معًا 100 كيلووات ساعة 74 جنيهًا، بالإضافة إلى خصم 2 جنيه‎ مقابل خدمة عملاء لتصل

إجمالي الفاتورة علي الشريحة الثانية الي 76 جنيها.

إجمالي الفاتورة علي الشريحة الثانية الي 76 جنيها. عند تخطى الاستهلاك 100 كيلو يتم الدخول في الشريحة الثالثة وتبدأ من صفر إلى 200 كيلووات، ويصل سعر الكيلو وات ساعة بتلك الشريحة لـ95 قرشا، ويتم خصم 21 جنيه وتكون سعر الفاتورة 201 جنيه تحسب كالآتي: 200 × 95 = 190 جنيهًا، بالإضافة إلى خدمة عملاء = 6 جنيهات ليصل اجمالي الفاتورة علي الشريحة الثالثة إلي 207 جنيهات.

عند تخطى الاستهلاك 200 كيلو يتم الدخول فى الشريحة الرابعة وهى من 201 إلى 350 كيلو وات ويصل سعر الكيلو فيها إلى 155 قرش، ويتم خصم 121 جنيهًا وتكون حساب تلك الفاتورة 311.5 جنيهًا بالإضافة إلى 11 جنيها قيمة خدمة العملاء.

عند الدخول في الشريحة الخامسة وهى من 351 إلى 650 كيلووات ساعة، ويصل سعر الكيلو فيها إلى 195 قرش، ويتم خصم 373 جنيهًا وتكون حساب تلك الفاتورة 684 جنيهًا، بالإضافة إلى 15 جنيهًا مقابل خدمة عملاء.

عند الدخول في الشريحة السادسة سيبدأ الحساب من صفر الى 651 إلى ألف كيلو وات ساعة، ويصل سعر الكيلو وات لـ 210 قروش، يتم خصم 210 جنيهات، ويكون حساب الفاتورة 1376 جنيهًا بالإضافة إلى 15 جنيها مقابل خدمة العملاء.

عند زيادة الاستهلاك عن 651 كيلو يتم الدخول فى الشريحة السابعة وتكون من صفر حتي 1000 كيلوات وهي لا تحصل علي أي دعم، ويصل سعر الكيلو وات ساعة فيها إلى 230 قرشا ويتم خصم 148 جنيهًا، ويتم حساب فواتير تلك الشريحة كالتالي: 1000 كيلووات ات × 230 قرشا= 2300 جنيه بالإضافة إلى 40 جنيها مقابل خدمة العملاء فيكون اجمالي الفاتورة 2340 جنيها.

حالات خصم الرصيد من العدادات مسبقة الدفع

وحددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عدة أسباب لخصم الرصيد من العدادات مسبقة الدفع وهي كالتالي:

خصم رصيد من العدادات بسبب تركيبها بنظام التقسيط على 24 شهرا، حيث يتم خصم القسط مع بداية كل شهر.

وجود تراكمات استهلاك علي العملاء، حيث تقوم شركات توزيع الكهرباء بجدولة التراكمات والمتأخرات على هيئة أقساط شهرية وفقا لمتوسط الاستهلاك الشهري للمواطن.

قواعد خصم الرصيد من العدادات في المنازل المغلقة

خصم القراءة الصفرية وهي تتم في حال كون العين المملوكة للمواطن مغلقة ويتم خصم 9 جينها تحت مسمى القراءة الصفرية.

حسب الشريحة، رسوم خدمة العملاء في العدادات مسبقة الدفع

خصم قيمة خدمة العملاء من الرصيد الموجود بالعدادات مع نهاية كل شهر، حيث يتم:

خصم جنية للشريحة الأولى من من صفر إلى 50 كيلووات.

خصم 2 جنيه للشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات.

خصم 6 جنيه للشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات.

خصم 11 جنيها للشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات.

خصم 15 جنيها للشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات.

خصم 25 جنيها للشريحة السادسة من 650 حتي 1000 كيلووات.

خصم 40 جنيها للشريحة السابعة للاستهلاك أكثر من 1000 كيلو وات.

خصم رصيد من شحن العدادات مقابل الرسوم والدمغات مع نهاية كل شهر.