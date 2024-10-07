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محافظات

رئيس سمسطا ببني سويف يوجه بتبسيط اجراءات التصالح على مخالفات البناء

رئيس سمسطا يلتقي
رئيس سمسطا يلتقي عدد من المواطنين، فيتو

أستمع مدحت صلاح، رئيس مركز ومدينة سمسطا، محافظة بني سويف، إلى استفسارات عدد من المواطنين خلال زيارته للمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية، وذلك أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء. 

 

تبسيط اجراءات التصالح في سمسطا ببني سويف

وأكد رئيس مركز سمسطا، على أهمية تبسيط الإجراءات لتسهيل عملية التصالح وفقًا للقانون، مشددًا على ضرورة تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة لضمان تلبية احتياجات المواطنين وتسهيل معاملاتهم. 

 

جاءت هذه الزيارة في إطار حرص الوحدة المحلية على تعزيز التواصل مع المواطنين والعمل على تذليل أي عقبات تواجههم في هذا الملف الحيوي، وعقب الزيارة، عقد رئيس المركز اجتماعًا موسعًا بحضور رؤساء القرى، ومسؤولي الإدارة الهندسية، والمتغيرات المكانية، والمركز التكنولوجي. 

 

وأستهدف الاجتماع متابعة تنفيذ توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بشأن تكثيف الرقابة على التعديات ومنع حدوث أي تجاوزات جديدة، مع التأكيد على سرعة رصد المتغيرات المكانية والتعامل الفوري معها، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد أي تهاون في هذا الملف، نظرًا لأهميته في الحفاظ على الأراضي وتنظيم البناء.

 

وفي سياق متصل، تابع رئيس المركز أعمال النظافة العامة بشوارع مدينة سمسطا، حيث أطلقت الوحدة المحلية حملة مكثفة لتفريغ الحاويات الثابتة ورفع القمامة من محيط المدارس والمصالح الحكومية ودور العبادة.

 

وشملت الحملة جمع المخلفات المنزلية من المناطق القروية التابعة للوحدة المحلية، بالإضافى إلى نقل أكثر من 50 طنًا من المخلفات إلى مصنع السماد العضوي بالظهير الصحراوي، في إطار الجهود المستمرة لتحسين البيئة وتوفير بيئة صحية ونظيفة لأهالي المركز.

 

وأكد رئيس مركز ومدينة سمسطا، أن هذه المجهودات تأتي في إطار إلتزام الوحدة المحلية بتنفيذ توجيهات المحافظ "د. محمد هاني غنيم" لتحقيق التوازن بين التطوير الحضري وحماية البيئة، وذلك لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين في مركز سمسطا.

 

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