الإثنين 07 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بالأعلام والابتسامات، كيف استقبل الأهالي قطار سيناء بعد توقف 50 عامًا؟ (صور)

قطار سيناء، فيتو
قطار سيناء، فيتو

 رصدت عدسة “فيتو” أجواء استقبال أهالي سيناء قطار “سيناء” لأول مرة منذ 50 عامًا،  حيث بدأت وزارة النقل، اليوم، التشغيل التجريبي لقطارات السكك الحديدية بخط سكة حديد الفردان – بئر العبد بطول 100كم بسيناء، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وقيادات وزارة النقل وهيئة السكة الحديد.

تطوير وتجديد خط سكة حديد الفردان – بئر العبد

 وانتهت وزارة النقل من خلال هيئة السكة الحديد، من تطوير وتجديد خط سكة حديد الفردان – بئر العبد بطول 100كم، بسيناء، واستعادة كفاءة محطاته كمرحلة أولى من مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد الفردان/ شرق بورسعيد/ بئر العبد/ العريش/ طابا بطول إجمالي حوالي 500 كم والذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية للممر للمر اللوجيستي العريش/طابا الممر التنموي الجديد.

وتستعد هيئة السكة الحديد لتشغيل الخط بعد تشغيله تجريبى لنقل البضائع، حيث أعلن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، فى 6 أغسطس الماضى، عبور أول قطار لنقل حاويات الترانزيت مكون من 25 حاوية ( 40 قدما) من ساحة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات بميناء الدخيلة الى ميناء شرق بورسعيد عبر المحطة التبادلية بالكم 8 (محطة لتبادل البضائع بين قطارات السكة الحديد والشاحنات).

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن إعادة تشغيل هذا الخط حاليا للبضائع وخلال الفترة القادمة للركاب يعتبر إضافة قوية لوسائل النقل والمواصلات في ربوع سيناء الحبيبة لافتا الي ان الممر اللوجيستي العريش/طابا الممر التنموي الجديد سيساهم في تحقيق التنمية الشاملة في سيناء وله عوائد اقتصادية عديدة وسيخدم أهالي شمال ووسط وجنوب سيناء، وأن هذا المشروع هو جزء من خطة الدولة المصرية لتنمية سيناء في كافة المجالات 

بالإضافة إلى أن إعادة تشغيل هذا الخط سيخدم منظومة نقل البضائع، وسيخدم التجمعات السكنية والصناعية والتعدينية بسيناء عن طريق ربط المصانع بوصلات سكك حديدية ثم التصدير عبر ميناء العريش وطابا إلى الخارج حيث يرتبط هذا الخط مع شبكة السكك الحديدية بأنحاء الجمهورية ليحقق الخط نقلة نوعية على طريق تحقيق الأهداف التنموية على أرض الفيروز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

 

الفريق مهندس كامل الوزير هيئة السكة الحديد ميناء شرق بورسعيد وزير الصناعة وزارة النقل وزير الصناعة والنقل

مواد متعلقة

بأعلام مصر، استقبال حافل من أطفال قرية بالوظة لقطار سيناء (فيديو وصور)

استقبال خاص من أهالي جلبانة لوزير النقل خلال رحلة قطار سيناء (ًصور)

كامل الوزير لأطفال الإسماعيلية: مبروك عليكم وعلى مصر كلها عودة قطار سيناء (فيديو وصور)

وزير النقل: قطار سيناء سيحدث نقلة للتنمية بالمناطق المجاورة للمحطات

بعد توقف 50 عامًا، اللقطات الأولى لعودة قطار سيناء للخدمة (فيديو)

الأكثر قراءة

الكيلو يصل لـ 60 جنيهًا، ارتفاع أسعار السكر اليوم في الأسواق

قرعة الكونفدرالية، الزمالك والمصري البورسعيدي في مجموعة واحدة

مجموعات قوية في الكونفيدرالية وصدام مصري مثير

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024

الحكومة ترفض رقابة البرلمان على الصندوق السيادي: ليس بوابة خلفية لبيع الأصول

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024

النواب يوافق مبدئيا على نقل تبعية صندوق مصر السيادي لمجلس الوزراء

لحظة هروب آلاف الإسرائيليين إلى أوكرانيا، والنشطاء: المستوطنون يؤسسون وطنهم البديل (فيديو)

منوعات

المزيد

الكشف عن مخطوطات قديمة من مكتبة خان القرم

74 حالة انتحار في الكويت خلال 8 أشهر

اختفاء أردنيين اثنين بالمكسيك في ظروف غامضة

الشرطة الأمريكية تعتقل طفلين اعتديا بالضرب على حاكم نيويورك السابق

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الاثنين بالبورصات العالمية

استقرار أسعار الأرز اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024 بالأسواق

الإجراءات القانونية والشروط الواجب توافرها عند تحويل الشقة السكنية إلى نشاط تجاري

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلي اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

بمشاركة الزمالك والمصري.. تعرف على مجموعات الكونفدرالية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العريس في المنام وعلاقتها بالحصول على الكثير من الأموال

هل الحسنة من الله والسيئة من النفس؟ الشعراوي يحسم الجدل (فيديو)

ما معنى هماز، ومن هو المشاء بنميم؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية