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بأعلام مصر، استقبال حافل من أطفال قرية بالوظة لقطار سيناء (فيديو وصور)

أطفال قرية بالوظة
أطفال قرية بالوظة بشمال سيناء، فيتو
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 حرص أطفال قرية بالوظة إحدى قرى مركز بئر العبد التابعة لمحافظة شمال سيناء، على استقبال قطار سيناء بعد عودته للعمل مرة أخرى بعد توقف دام لمدة 50 عامًا، بالأعلام.

وكانت وزارة النقل قد نشرت على صفحتها الرسمية في فيسبوك، اليوم الأثنين، أحدث صور لمحطة "بالوظة" بعد الانتهاء من كافة التشطيبات النهائية الخاصة بها ضمن أعمال تطوير وتأهيل خط الفردان - بئر العبد بمحافظة شمال سيناء. 

وتضمنت أعمال تطوير المحطة تحديد مسارات معينة لمرور الركاب ودخولهم إلى شبابيك التذاكر قبل استقلال القطارات، فضلًا عن تطوير المبنى الرئيسي للمحطة وأرصفتها.

تطوير كوبري الفردان

كما وضعت الوزارة خطة شاملة لعودة حركة القطارات بمحافظة شمال سيناء، تتضمن إجراء تطوير شامل لمحطات القطارات، بالإضافة إلى مشروع تطوير كوبري الفردان تمهيدًا لعبور القطارات أعلى قناة السويس من دون أن يؤثر هذا الأمر على حركة الملاحة الدولية.

كذلك يتم العمل على تأهيل وتطوير خط الفردان بئر العبد بطول 100 كيلومتر، فضلًا عن تطوير الوصلة من "بالوظة" حتى ميناء شرق بورسعيد بطول 44 كيلومترًا والانتهاء من تنفيذ خط "بئر العبد العريش" بطول 80 كيلومترًا وإنشاء الكوبري المعدني الجديد بمنطقة الفردان.

وأنهت الشركة القابضة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل أعمال تجديد محطتي بئر العبد والقنطرة شرق، فيما يجري العمل لاستعادة كفاءة وتجديد المحطات الأخرى مثل جلبانة ورمانة.

كما سيتم إنشاء محطة جديدة في العريش لخدمة الركاب. بالإضافة إلى ذلك، سيتم مد الخط إلى ميناء العريش لخدمة نقل البضائع وإنشاء محطات ركاب جديدة مثل محطة "سلام مصر" ومحطة 30 يونيو لخدمة المواطنين بهذه المناطق.

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