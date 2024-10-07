الإحصاء: 50.7% من إجمالي الوحدات السكنية تم تنفيذها بواسطة القطاع الحكومي خلال 2023

أصــدر الجهـاز المركزي للتعبئـة العامـة والإحصاء اليوم الاثنين، بيانًا صحفيـــــًا بمناسبة اليوم العالمي للإسكان، والذي أقرته الجمعيــة العامـــة للأمم المتحدة يوم الإثنين الأول من شهر أكتوبر سنويًا، ويهدف إلى إمكانية الحصول على سكن مناسب وهو يعد أحد حقوق الإنسان الأساسية، كما يهدف إلى تذكير العالم بالمسئولية المشتركة لتوفير سكن للأجيال القادمة.

وأهم مؤشراتها مايلى:

إجمالي الوحدات السكنية المنفذة:

• بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية المنفذة 239.9 ألف وحدة عام (2022/2023) باستثمارات قدرهــا 262.1 مليار جنيه مقابـل 246.1 ألف وحدة عام (2021/2022) باستثمارات قدرهـا 143.5 مليار جنيه.

• جاء الإسكان الاقتصادي في المرتبة الأولــى طبقـا لنوعيـة البنـاء بعدد 89.6 ألف وحدة بنسبة قدرها 37.4٪ يليــه الإسكـان الاستثماري بعـــدد 59.8 ألف وحدة بنسبة قدرها 24.9٪ ويليـه الإسكــان المتوسط بعدد 49.8 ألف وحدة بنسبة 20.8٪ ويليه الإسكان الفاخر بعـدد 31.8 ألف وحدة بنسبة قدرها 13.3٪، ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 8.1 ألف وحدة بنسبة قدرها 3.4٪، ثم الإسكان المنخفض التكاليف بعدد 802 وحدة بنسبة قدرها 0.3٪ من الإجمالي العام عام (2022/2023).

أولا: الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع (الحكومي/العام/أعمال عام):

• تم تنفيذ 121.6 ألف وحدة بواسطة القطاع (الحكومي/العام/ أعمال عام) عام (2022/2023) بنسبة 50.7٪ من الإجمالي العام مقابل 130.7 ألف وحدة عام (2021/2022).

• جاء الإسكان الاستثماري في المرتبة الاولى طبقا لنوعية البناء بعدد 59.8 ألف وحدة بنسبة 49.2٪ يليه الإسكان الاقتصادي بعدد 49.4ألف وحدة بنسبة 40.6٪، ثم الإسكان المتوسط بعدد 10 آلاف وحــــــــدة بنسبة 8.2٪ يليه الإسكان الفاخر بعدد 2055 وحدة بنسبة 1.7 ٪ ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 387 وحدة بنسبة 0.3 ٪ من اجمالي القطاع (الحكومي/العام/أعمال عام) عام (2022/2023).

• جـاءت محافظــة القليوبية في المرتبــة الأولــى بعـدد 18.9 ألـف وحــدة بنسبـة 15.5٪ يليهـا محافظـة القاهرة بعدد 18.1 ألف وحدة بنسبة 14.9٪ ومحافظة جنوب سيناء في المرتبة الاخيرة بعدد 20 وحدة بنسبة 0.02٪ من إجمالي القطاع (الحكومي/العام/أعمال عام) عام (2022/2023).

ثانيا: الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع الخاص:

• تم تنفيذ عدد 118.3 ألف وحدة بواسطة القطاع الخاص عام عام (2022/2023) بنسبة 49.3٪ من الإجمالي العام مقابل 115.4 ألف وحدة عام (2021/2022).

• جاء الإسكان الاقتصادي في المرتبة الاولى طبقا لنوعية البناء ب 40.3 ألف وحدة بنسبة 34٪ يليه الإسكان المتوسط بعدد 39.8ألف وحدة بنسبة 33.7٪ ثم الإسكان الفاخر بعدد 29.7 ألف وحدة بنسبة 25.1٪ ثم الإسكان فوق المتوسط ب 7.7 ألف وحدة بنسبة 6.5٪ وأخيرا الإسكان المنخفض التكاليف بعدد 802 وحدة بنسبة 0.6% من إجمالي القطاع الخاص عام (2022/2023).

• جــاءت محافظــة الجيزة في المرتبــة الأولــى بعــدد 36.1ألف وحدة بنسبة 31.1 ٪ يليها محافظة القاهرة بعدد 33.3 ألف وحدة بنسبة 28.2٪ ومحافظة شمال سيناء في المرتبة الأخيرة بعدد 3 وحدات بنسبة قدرها 0.003 ٪ من إجمالي القطاع الخاص عام (2022/2023).

مشروع الاسكان الاجتماعي (المليون وحدة)

بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية بمشروع الإسكــان الاجتماعي (المليــون وحدة )568.7 ألف وحدة منفذ منهم 47.1 ألف وحدة عام عام (2022/2023) نفـذ منـها الجهـاز المركزي للتعمير 580 وحدة بنسبة 1.2٪ باستثمارات قدرهـا 137.9 مليون جنيه، مديريات الإسكان 4.1 ألف وحدة بنسبة 8.6٪ باستثمارات قدرها 601.4 مليون جنيه، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 42.5 ألف وحدة بنسبة 90.2٪ باستثمارات قدرها 56.9 مليار جنيه.

مشروع سكن مصر (الإسكان المتوسط):

بلغ عــدد الوحــدات بمشــروع سكــن مصر (الإسكان المتوسط) 52.9 ألــف وحـدة منفذ منهـم 5.3 ألــف وحــدة عام (2022/2023) كـان أكبر عدد وحدات منفـذة بمدينة العلمين الجديـدة حيث بلغ 2.2 ألف وحــدة بنسبة 41.1٪ وأقل عـدد وحدات بمدينة المنصورة الجديدة حيث بلغ 336 وحدة بنسبة 6.3٪ من الإجمالي.

مشروع الطابع الحديث (الإسكان المتوسط):

بلغ عدد الوحدات بمشروع الطابع الحديث (الإسكان المتوسط) 5760 وحدة منفذ منهم 1872 وحدة منفذة، وعدد الوحدات الجاري تنفيذها 7760 وحدة عام (2022/2023).

مشروع محور الإسكان فوق المتوسط

بلغ إجمالي عدد الوحدات الجاري تنفيذها بمشروع محور الإسكان فوق المتوسط 7.3 ألف وحدة باستثمارات قدرهـا 14.6 مليار جنيه عام (2022/2023).

مشروع كمبوند 700 فدان (الإسكان فوق متوسط)

بلغ إجمالي عدد الوحدات الجاري تنفيذها بمشروع كمبوند 700 فدان (الإسكان فوق متوسط) 8.7 ألف وحدة باستثمارات قدرها 3.0 مليار جنيه عام (2022/2023).

مشروع جنه مصر (الإسكان الفاخر):

بلغ عـدد الوحــدات بمشروع جنة مصر (إسكان فاخر) 27.8 ألف وحــــدة بالمـدن الجديدة منفــــذ منهم 432 وحدة منفذة و17.6 ألف وحدة جاري تنفيذها باستثمارات قدرها 1.4 مليار جنيه عام (2022/2023).

المشروعات التي تمت بالمدن الجديدة تحت إشراف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (الإسكان الفاخر):

بلغ إجمالي عدد الوحدات المنفذة 560 وحــــــدة و31.6 ألف وحدة جارى تنفيذها بالعاصمـــــة الإداريــــــة الجديدة باستثمــــارات قدرهــــا 6.7 مليار جنيه، وعـدد الوحدات المنفذة بالمنصورة الجديدة 872 وحــدة والجـاري تنفيذهـا 254 وحـدة باستثمارات قدرها 0.3 مليـار جنيه , 10256 وحدة جـاري تنفيذها بالعلمين الجديدة باستثمـارات قدرهـا 8.2 مليار جنيه و 3378 وحدة جاري تنفيذها بغرب كارفور باستثمارات قدرها 0.6 مليار جنيه عام (2022/2023).

مشروع دائرة الإسكان الاستثماري تابع لصندوق التنمية الحضرية

بلغ إجمالي عدد الوحدات المنفذة بمشروع داره (الإسكان الاستثماري) 61 ألف وحدة باستثمارات قدرها 74.5 مليار جنيه عام (2022/2023).

