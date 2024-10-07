الإثنين 07 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الإثنين 7 أكتوبر 2024 في البنوك المصرية

اليورو، فيتو
اليورو، فيتو

سعر اليورو ، استقر  سعر اليورو أمام الجنيه المصري، اليوم الإثنين، الموافق 7 أكتوبر 2024، وفقا لآخر التحديثات. 

وتقدم "فيتو"، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، مع تحديث لحظي للأسعار على مدار الساعة.

اليورو - فيتو 

 

اقرأ التالي: كم سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم مقابل الجنيه المصري؟

سعر اليورو فى البنك المركزي المصري

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو في بنك مصر

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

  • 53.19 جنيه  للشراء.
  • 54.42  جنيه للبيع.

 

اليورو - فيتو 

 

 

 

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB 

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول

 

ماذا تعرف عن عملة اليورو؟ 

 اليورو (Euro) هى العملة الرسمية للاتحاد الأوروبي واليورو منقسم إلى 100 يوروسينت، كما أن اليورو يتم استعماله من قبل عدة دول معروفة باسم منطقة اليورو، ألا وهى: (النمسا وبلجيكا وقبرص وفينلاندا وفرنسا وألمانيا واليونان وأيرلاندا وإيطاليا ولوكسيمبورج ومالطا وهولاندا وپورتوجال وسلوفينيا وسلوفاكيا وإسبانيا وإستونيا).

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأهلي المصري الجنيه المصري في البنوك المصرية الجنيه المصرى الجنيه الاسترلينى التجاري الدولي CIB البنك المركزى المصرى سعر اليورو أمام الجنيه سعر اليورو أمام الجنيه المصري سعر اليورو في البنك الأهلي المصري سعر اليورو في البنك الأهلي سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى CIB سعر اليورو في البنك سعر اليورو في البنك التجاري الدولي سعر اليورو في البنك المركزي المصري سعر اليورو فى بنك كريدى إجريكول سعر اليورو مقابل الجنيه المصري سعر اليورو فى بنك مصر

مواد متعلقة

سعر اليورو أمام الجنيه اليوم في البنوك المصرية

أخبار الاقتصاد اليوم: أسعار الطماطم تواصل انخفاضها.. طن اليوريا يتراجع 2352 جنيها.. واستقرار في أسعار الذهب بالصاغة في ختام التعاملات

سعر جرام الذهب فى الصاغة بختام حركة تعاملات اليوم الأحد 6/10/2024

إلى أين يتجه مؤشر الذهب بالتداولات العالمية؟ الأونصة وصلت لهذا السعر

صعود حذر، مؤشر الدولار الأمريكي يتخطى مستويات قياسية خلال التداولات العالمية

كم سجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه اليوم في البنوك المصرية؟

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 6 بنوك اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024

أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024

الأكثر قراءة

بعد تسببه في انتشار موت الفجأة بين الشباب، جمال شعبان يكشف سر وباء العصر

اتفاقية زيادة حصة مصر بصندوق النقد تثير خلافا بجلسة النواب

الأمن يكشف لغز مقتل الطفلة لميس في الدقهلية

نتائج الشوط الأول من مباريات اليوم في دوري المحترفين

تكليفات رئاسية حاسمة لوزير المالية بحضور مدبولي

سعر الجنيه الذهب في الصاغة اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024

أحمد فتحي: مجموعة صن داونز بدوري أبطال أفريقيا "الأصعب"

زغلول صيام يكتب: آه لو فيه عشرة زي رئيس إنبي في الأندية المصرية!

منوعات

المزيد

مشاهد مؤثرة تحت القصف الإسرائيلي، لبنانية ترفض النزوح من منزلها دون قمصان برشلونة

شاب صعيدي يقلد نصر الدين طوبار بالمترو يثير الدهشة، والنشطاء: فكرنا بجيل العمالقة (فيديو)

يستخدم فرشاة، تطوير روبوت قادر على الرسم بأسلوب الفنان التشكيلي

الكشف عن مخطوطات قديمة من مكتبة خان القرم

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلي اليوم الاثنين

أحدث أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الاثنين

تعرف على أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الاثنين بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

أبرزها ستاد أبيدجان وأورلاندو بايريتس.. تعرف على مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف اهتم الإسلام بتعليم الإنسان الآداب الراقية؟ الإفتاء توضح

الإفتاء: الاستعانة بذوي الخبرة وأهل الاختصاص في علاج الإدمان مطلوب شرعًا

تفسير رؤية العريس في المنام وعلاقتها بالحصول على الكثير من الأموال

المزيد
الجريدة الرسمية