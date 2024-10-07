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رئيس إهناسيا ببني سويف يتابع انتظام سير العمل بوحدة المتغيرات المكانية

رئيس إهناسيا ببني
رئيس إهناسيا ببني سويف يتابع سير العمل بوحدة المتغيرات

 تابع هاني الجويلي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، بمحافظة بني سويف، انتظام سير العمل في المركز التكنولوجي، والإدارة الهندسية، ووحدة المتغيرات المكانية، ووحدة أملاك الدولة، في إطار الجهود المبذولة لتسريع معالجة ملفات التصالح وإنجاز الإجراءات المتعلقة بتقنين أوضاع المخالفات وفق القوانين المنظمة. 

 

محافظ بني سويف يوجه بمتابعة ملف التصالح 

 جاء ذلك ضمن التقارير اليومية التي يتم تقديمها لمحافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني غنيم، لمتابعة الأنشطة الميدانية والخدمية بمختلف القطاعات في المحافظة، في ظل تأكيدات المحافظ بمتابعة ملف التصالح في مخالفات البناء، رصد المتغيرات المكانية، وإزالة التعديات والذي يأتي من أولويات المرحلة الحالية.

 

وفي هذا السياق، تم التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية ضد المحال التجارية والأنشطة التي قامت بتغيير الاستخدام من سكني إلى تجاري دون الحصول على التراخيص اللازمة، كما تم متابعة تكويد التكاتك، بهدف تنظيم حركة المرور وضمان سير المركبات وفق القوانين المعمول بها.

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، جهودها في تحسين البيئة، من خلال تمهيد ورفع المخلفات الصلبة، وصيانة كشافات الإنارة في مختلف المناطق، لضمان بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين، وواصلت الوحدة المحلية جهودها للتصدي لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ض

محافظ بني سويف: متابعة ملف التصالح وإزالة التعديات من أولويات المرحلة

محافظ بني سويف يوجه بالتعامل السريع مع التعديات على الأراضي الزراعية

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