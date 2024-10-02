الصناعات الغذائية: صادرات النباتات الطبية والزيوت العطرية تتجاوز 300 مليون دولار

كشف المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن صادرات النباتات الطبية والزيوت العطرية تتجاوز 300 مليون دولار، ومن المستهدف أن تصل إلى مليار دولار خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أهمية الإسراع في عملية التوافق مع معايير الاستدامة البيئية للتصدير إلي أوروبا.

صادرات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية

واشار الى ان الغرفة تمثل حوالي 26 ألف مصنع غذائي، ويبلغ اجمالي صادرات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية معا 10 مليارات دولار وينموان بنسبة 28% سنويًا، ما يجعلهم منافسين لقناة السويس من حيث أهميتها في الدخل القومي.

وأكد أن التحدي الحقيقي في زيادة صادرات الصناعات الغذائية ليس في إيجاد الأسواق وإنما في توافر المادة الخام التي تتوافق مع معايير سلامة الغذاء والبيئة في العالم، موضحا “لدينا مصانع تتطبق أعلي معايير الجودة وتصدر للأسواق الأمريكية والدولية الاكثر صرامة في الجودة ومعايير الغذاء الآمن والصحي”.

وقال ان “مصر بذلت جهود كبيرة في نمو الصناعة وتعزيز تنافسية المنتجات الغذائية وفي جذب الاستثمارات من جانب الحكومة ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات المعنية بقطاع التصنيع الغذائي والحاصلات الزراعية في مصر في ظل وجود إرادة سياسية”.

وتابع: "يوجد لدينا الآن هيئة سلامة الغذاء والمسؤولة عن الرقابة على الأغذية حيث أصدرت لوائح تتوافق مع متطلبات الأسواق العالمية وكذلك وجود ارشاد زراعي بوزارة الزراعة والعديد من المشروعات التوعوية للمزارعين ولكل سلاسل الإمداد التي يمكن للقطاع الخاص التعاون فيها لعمل قيمة مضافة للمنتج المصري وخدمة الصناعة والاقتصاد القومي".

كما أكد الجزايرلي أن الغرفة تساند بقوة توجهات الدولة نحو تنمية الصناعة والتصدير وزيادة تنافسية المنتجات الغذائية بالأسواق العالمية بداية من تقديم الدعم الفني وبرامج التدريب والتأهيل لتأهيل المصانع للتوافق مع متطلبات سلامة الغذاء والمواصفات والجودة، كما تساعد المصانع على المنافسة ثم التصدير بالتعاون مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية.