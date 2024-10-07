القبض على سائق أحد تطبيقات النقل الذكى تحرش بسيدة وابنتها في المعادي
تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من ضبط قائد سيارة لقيامه بالتحرش لفظيًا بفتاة "تحمل جنسية إحدى الدول" حال استقلالها السيارة صحبته بالقاهرة.
تلقى قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (سيــدة ونجلتها "تحملان جنسية إحدى الدول" - مقيمتان بدائرة القسم)، بتضرر المُبلغة من قيام (قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات "النقل الذكى") بالتحرش لفظيًا بنجلتها ومضايقتها حال استقلالها السيارة صحبته لتوصيلها لأحد الأماكن بدائرة القسم.
وبالفحص أمكن تحديد وضبط مُرتكب الواقعــة (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم)، وبحوزته السيارة وبمواجهتـــه أقر بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
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