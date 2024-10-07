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يستخدم فرشاة، تطوير روبوت قادر على الرسم بأسلوب الفنان التشكيلي

روبوت، فيتو
روبوت، فيتو

نجح فريق من العلماء في جامعة سانت بطرسبورج الحكومية الكهروتقنية في روسيا،  في تطوير  روبوت قادر على الرسم بفرشاة على القماش، مكررا أساليب يمارسها مختلف الفنانين باستخدام عدة تقنيات.

تطوير روبوت قادر  على الرسم بأسلوب الفنان التشكيلي

وقال كبير الباحثين في الجامعة أرتور كريموف:"يمكن للروبوت الآلي أن يرسم بأطوال وعروض ومنحنيات مختلفة على القماش، الأمر الذي يوسّع وظائفه إلى حد بعيد، فهو قادر على رسم اللوحات بخطوط مختلفة السماكة والأشكال وتكرار أسلوب الفنان، بالإضافة إلى أنه قادر على استخدام فن الخط اليدوي".

وذكرت جامعة سان بطرسبورج في بيان صادر عنها، أن هذا المشروع يعد تطويرا روسيا فريدا من نوعه من شأنه أن يساعد بمرور الوقت الفنانين في ترميم التحف الفنية.

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روبوت جامعة سانت بطرسبورغ روسيا ترميم التحف الفنية

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