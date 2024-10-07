الإثنين 07 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 8-10-2024

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

 أعلنت  هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس حار  نهارا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة  ليلا وفى الصباح الباكر  على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 07 - 10 -2024

حالة الطقس غدًا الإثنين 07- 10- 2024 بوادي النطرون

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

 ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا الثلاثاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى:  22

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى:23
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية الأرصاد تعلن حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس

مواد متعلقة

درجات الحرارة اليوم الإثنين 07-10-2024 فى مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 07 - 10 -2024

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين 07- 10- 2024

طقس الغد، نشاط للرياح على هذه المناطق

تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق غدا

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين 7-10-2024

الأكثر قراءة

الكيلو يصل لـ 60 جنيهًا، ارتفاع أسعار السكر اليوم في الأسواق

النواب يوافق مبدئيا على نقل تبعية صندوق مصر السيادي لمجلس الوزراء

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024

الكهرباء تعلن حالات تقنين أوضاع سارقي التيار، تعرف عليها

نائب رافضًا نقل تبعية صندوق مصر السيادي لرئيس الوزراء: رقابة البرلمان غير كافية

إنجاز تاريخي بالدوريات الأوروبية، عمر مرموش يحطم رقما صامدا منذ 67 عاما

استقبال خاص من أهالي جلبانة لوزير النقل خلال رحلة قطار سيناء (ًصور)

لحظة هروب آلاف الإسرائيليين إلى أوكرانيا، والنشطاء: المستوطنون يؤسسون وطنهم البديل (فيديو)

منوعات

المزيد

74 حالة انتحار في الكويت خلال 8 أشهر

اختفاء أردنيين اثنين بالمكسيك في ظروف غامضة

الشرطة الأمريكية تعتقل طفلين اعتديا بالضرب على حاكم نيويورك السابق

ناسا تعثر على تفاصيل كيميائية مفاجئة في القمر "شارون"

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024 بالأسواق

الإجراءات القانونية والشروط الواجب توافرها عند تحويل الشقة السكنية إلى نشاط تجاري

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلي اليوم الأحد

أحدث أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

هل يتعاقد الزمالك مع لاعب لم يشارك في مباراة منذ عامين؟! (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العريس في المنام وعلاقتها بالحصول على الكثير من الأموال

هل الحسنة من الله والسيئة من النفس؟ الشعراوي يحسم الجدل (فيديو)

ما معنى هماز، ومن هو المشاء بنميم؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية