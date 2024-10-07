الأمن يكشف لغز اختطاف سمسار عقارات فى المرج

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة، ملابسات واقعة تغيب سمسار عقارات وإحتجازه من قبل أحد الأشخاص بالمرج لوجود خلافات مالية بينهم.



تلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بلاغا من عامل مقيم بدائرة القسم، بغياب خاله سمسار عقارات - مقيم بمحافظة المنيا، وأضاف بأنه يقيم صحبته لوجود خلافات مالية بينه وبين آخرين ببلدته، وأنه خرج من مسكنه للتقابل مع أحد الأشخاص لمساعدته فى حل الخلاف المشار إليه، وفى وقت لاحق تلقى مكالمة هاتفية من المتغيب تفيد بأنه محتجز وطلب منه تجهيز مبلغ مالى لحل تلك الخلافات.



و بالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة عامل - مقيم بمحافظة القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم ضبطه وبصحبته المتغيب، وبمواجهته أقر بأن المحتجز مدين له بمبلغ مالى نظير شراكة فى أرض بناء بمحافظة المنيا فقام على إثرها بإستدراجه لمسكنه بدعوى إنهاء الخلاف المالى فيما بينهما وفور وصوله قام بإحتجازه لحين تدبير المبلغ المالى المشار إليه، وبمناقشة المتغيب أيد ما جاء بأقوال المتهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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