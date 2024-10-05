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حوادث

تجديد حبس عاطلين متهمين بقتل ممرض في الزاوية الحمراء

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزاوية الحمراء تجديد حبس عاطلين متهمين بقتل ممرض في منطقة الزاوية الحمراء 15 يوما علي ذمة التحقيق.

وقال المتهم الرئيسي وهو ممرض صديق المجني عليه إنه نظرا لعلمه بثرائه خطط لاستدراجه وطلب فدية مالية من أهله لحل مشكلاته المادية.

وأضاف المتهم أنه في يوم الواقعة استدرج المجني عليه من خلال إرسال رسالة نصية له عبر الواتساب يعرض عليه أنه وجد بعض العملاء الذين يريدون عمل جلسات مساج منزلية مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وأضاف المتهم أن المجني عليه كان يثق فيه واستجاب لطلبه وفي هذا الوقت كان قد اتفق مع صديق له من منطقة الزاوية الحمراء ووضعوا خطة جريمتهم وجهزوا الشقة التي سيحتجزوا المجني عليه فيها وأدوات التكبيل.


وأوضح المتهم أنه بعد استقبال المجني عليه أوهمه بأن الشقة محل احتجازه ستكون محل إقامته لحين إنهاء عمله وما أن دخل إليها حتي فوجئ بالمتهم الثاني ثم أمسكوا بالمجني عليه وكبلوه في كرسي ووضعوا على فمه لاصقًا لكتم صوته.

وأشار المتهمون إلى أن المجني عليه قاموهم فتعدوا عليه بالضرب المبرح بعصا خشبية فأصابوه إصابات بالرأس والصدر وتوفي نتيجة ذلك فخشوا أن تنكشف جريمتهم فقاموا بتقطيع جسده إلى أشلاء وألقوها في الشارع


وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا يفيد باختفاء ممرض ووجود شبهة جنائية وراء تغيبه في الزاوية الحمراء.


وبإجراء التحريات تبين، أن صديق المجني عليه "ممرض" استدرجه، واستعان بـ عاطل لكي يساوموا أهله على دفع فدية مقابل إطلاق سراحه وأثناء القيام بتعذيبه توفي في أيديهم وحاولوا إخفاء الجثة وقاموا بتقطيعها داخل بانيو بشقة سكنية والتخلص من الأشلاء في عدة مناطق.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة.

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محكمة جنح الزاوية الحمراء منطقة الزاوية الحمراء غرفة عمليات النجدة مديرية أمن القاهرة

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