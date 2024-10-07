حملة أمنية تضبط 8 قضايا مخدرات وتنفيذ 794 حكما قضائيا فى أسوان ودمياط
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان - دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.
وفى مديرية أمن أسوان؛ تم ضبط 4 قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 5 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدرى " الهيروين – الشابو" – عدد من الأقرالص المخدرة).. بحوزة ( 4 متهمين "لــ 3 منهم معلومات جنائية").
كما تم ضبط 5 قطع سلاح نارى عبارة عن (بندقية خرطوش - 4 فرد محلى – عدد من الطلقات)،وتنفيذ 794 حكم قضائى متنوع.
وفى مديرية أمن دمياط؛ تم ضبط 4 قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (6,8 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 7,5 كيلو جرام لمخدر البانجو – 9 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين)، و4 قطع سلاح نارى عبارة عن (4 فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة (5 متهمين "لــ 4 منهم معلومات جنائية")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى العرض على النيابة العامة.
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