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حوادث

حملة أمنية تضبط 8 قضايا مخدرات وتنفيذ 794 حكما قضائيا فى أسوان ودمياط

حملة أمنية، فيتو
حملة أمنية، فيتو

شن  قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان - دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.
 

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وفى مديرية أمن أسوان؛ تم ضبط 4 قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 5 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدرى " الهيروين – الشابو" – عدد من الأقرالص المخدرة).. بحوزة ( 4 متهمين "لــ 3 منهم معلومات جنائية").
 

كما تم ضبط 5  قطع سلاح نارى عبارة عن (بندقية خرطوش - 4 فرد محلى – عدد من الطلقات)،وتنفيذ 794 حكم قضائى متنوع.
 

وفى مديرية أمن دمياط؛ تم ضبط 4  قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (6,8 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 7,5 كيلو جرام لمخدر البانجو – 9 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين)، و4  قطع سلاح نارى عبارة عن (4 فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة  (5 متهمين "لــ 4 منهم معلومات جنائية")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى  العرض على النيابة العامة.
 

 

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قطاع الأمن العام مخدر الهيروين مخدر الحشيش- مديرية أمن دمياط مديرية أمن أسوان

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