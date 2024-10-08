خبير استراتيجى يكشف مستقبل قطاع غزة بعد مرور عام على طوفان الأقصى

أكد الدكتور طارق فهمي، الخبير الاستراتيجى وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، أن مستقبل غزة بعد مرور عام على عملية طوفان الأقصى 7 أكتوبر 2023، مازال غير واضح رغم أن هناك أفكارا ومقترحات وضعتها إسرائيل وسيناريوهات نظرية، ما بين دخول قوات متعددة الجنسيات وقوات مراقبة عربية مدعومة بسلطة فلسطينية غير رسمية بالإضافة إلى دور العشائر.

إسرائيل ليست لديها رؤية ثابتة بشأن غزة

وأكد فهمى فى تصريح لـ “فيتو”، أنه فى كل الأحوال هناك العديد من الأفكار حول مستقبل غزة، منها ما هو مرتبط بمستقبل القطاع والصراع والتعامل معه، ولكن حتى هذه اللحظة فإن إسرائيل ليست لديها رؤية ثابتة بشأن غزة، وكل ما يشغلها الآن هو الترتيبات الأمنية والاستراتيجية والعسكرية بالبقاء فى الممرات، وخاصة ممر صلاح الدين، وهذه إجراءات اتخذتها إسرائيل لتحسين موقفها عند التفاوض.

مستقبل قطاع غزة على المحك

وواصل الدكتور طارق فهمي حديثه، قائلا: أما عن مستقبل القطاع بعد مرور عام على عملية طوفان الأقصى فهو على المحك، وهناك سيناريوهان؛ الأول استقرار الأوضاع، وهو السيناريو المرشح خاصة أن إسرائيل تركز على لبنان والجبهات السبعة المناوئة لأمن إسرائيل، أما السيناريو الثانى فيركز على كيفية التعامل مع المشهد السياسي، بحيث يكون الحديث عن وجود قوات دولية ومتعددة الجنسيات، وهذا الأمر غير مرتبط بجدول زمنى.

لبنان أصبحت لها الأولوية فى الاستراتيجية الإسرائيلية

وتابع: أما عن إمكانية حدوث هدنة فلا حديث عن الهدنة، وإسرائيل أمس عقدت اجتماعا لمراجعة الترتيبات الأمنية والاستراتيجية، ولن تكون هناك أي تحركات إلا بعد الانتخابات الأمريكية باعتبار أن لبنان أصبحت لها الأولوية فى الاستراتيجية الإسرائيلية.