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سياسة

البابا تواضروس يترأس احتفالات ذكرى تأسيس معهد الدراسات القبطية

البابا تواضروس
البابا تواضروس

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، نهاية نوفمبر المقبل بالذكرى الـ70 لتأسيس معهد الدراسات القبطية، حيث من المقرر أن يترأس البابا تواضروس الاحتفالات.

اهتمامات معهد الدراسات القبطية

معهد الدراسات القبطية يهتم بالتاريخ والحضارة والتراث والثقافة القبطية، ويتبع بطريركية الأقباط الأرثوذكس، والرئيس الأعلي للمعهد هو قـداسة الـبـابـا تـواضـروس الـثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وتأسس المعهد سنة 1954م، بصدور قرار المجلس الملى العام بالموافقة على إنشائه في 21 يناير 1954، وقد وافقت وزارة التربية والتعليم على إنشائه بخطابها الصادر من إدارة التعليم العالي رقم 1264 بتاريخ 10 يوليو 1955 وقد أشادت فيه بفكرة إنشائه لخدمة التاريخ الوطنى فى العصر المسيحى وسد العجز الموجود في هذا المجال.

وفي 17 ديسمبر 1954 أقيم حفل افتتاح المعهد، وقابلت الأوساط العلمية العالمية فكرة إنشائه باهتمام بالغ، وسارعت إلى إيفاد علمائها وباحثيها إليه للتعاون العلمي المشترك.

رسالة المعهد وأهدافه

يهتم المعهد بالدراسات المتخصصة وتشمل عدة مجالات منها العلوم اللاهوتية والكنسية، والعلوم الانسانية، والدراسات الاجتماعية والتربوية والاعلامية، وغيرها. وكذلك يعمل المعهد على خدمة الكنيسة والمجتمع والوطن، وذلك على أسس روحية، وعلمية، وبحثية، وتطبيقية. ويعمل المعهد على التواصل والتنسيق مع الهيئات العـلمية المحلية والعالمية المتخصصة في مجال الدراسات القبطية.

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