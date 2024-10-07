القومى للترجمة يصدر الطبعة الثانية من "مذكرات زوجة دوستويفسكي"

صدر حديثا عن المركز القومي للترجمة الطبعة الثانية من الترجمة العربية لكتاب "مذكرات زوجة دوستويفسكي" لكاتبته "آنا جريجوريفينا"، وهي زوجة الروائي الروسي الشهير "فيودور دوستويفسكي".

وترجم المذكرات إلى العربية أنور محمد إبراهيم.

مذكرات زوجة دوستويفسكي

وترصد آنا خلال مذكراتها سنوات عملها قبل زواجها من الروائي الروسي الشهير كموظفة تكتب له رواياته، كونه لم يكن قادرًا على التدوين بنفسه، وتحدثت "آنا" عن ذلك في مذكراتها بأسلوب بسيط وسلس.

وشهدت "آنا" مراحل مهمة من حياة "ديستوفيسكي"، وتصف بدقة انفعالات الكاتب وطقوس كتابة رواياته، ومعاناته في نشرها في الصحف وتتحدث عن مشاريعه الروائية وأسفاره خارج روسيا، كما تعرض علاقته بأدباء عصره ونقاده ومنهم "تورجينييف" و"تولستوي" و"بيلينسكي"، ومناسبة احتفائه الكبير بالشاعر "بوشكين"، وصولًا إلى اللحظات الأخيرة في حياة الكاتب "دوستويفسكي" ووفاته.

