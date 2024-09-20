الكشف عن البرومو الرسمي لفيلم الكوميديا "بنسيون دلال"، والعرض في أكتوبر 2024

طرحت الشركة المنتجة لفيلم الكوميديا المعنون بــ “بنسيون دلال” البرومو الرسمي، استعدادًا لطرحه فى 10 أكتوبر 2024، ويتناول العمل العديد من القضايا التي يمر بها الشباب حاليا.

فيلم بنسيون دلال

ويجسد بيومي فؤاد خلال الأحداث دور أب لخمسة أبناء من بينهم عمر متولي وأمجد الحجار وطاهر أبو ليلة لكل ابن مشاكله وطباعة الخاصة.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم من بينهم عمر متولي وبيومي فؤاد ومحمد رضوان وخالد سرحان ووليد فواز وأمجد الحجار وغادة طلعت وطاهر أبو ليلة تأليف حسين نيازي وإخراج شادي الرملي.