كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال أفريقيا، 9 أبطال بقيادة الأهلي، صراع عربي شرس على زعامة القارة السمراء

يترقب محبو الساحرة المستديرة في القارة السمراء سحب قرعة مرحلة المجموعات لبطولتي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024-2025، غدًا الإثنين، بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في القاهرة.

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا

وتقام قرعة دور المجموعات في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.

نظام قرعة دوري أبطال أفريقيا

تأهل 16 فريقًا لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث من المقرر أن يتم توزيع الأندية المشاركة في البطولتين على 4 مجموعات، بواقع 4 فرق في كل مجموعة، على أن يصعد متصدر ووصيف كل مجموعة إلى دور الثمانية، الذي يعتبر أول الأدوار الإقصائية في كلتا المسابقتين.

9 أبطال في دوري أبطال أفريقيا

تشهد مرحلة المجموعات في دوري الأبطال الكثير من الإثارة والندية، مع وجود أكثر من فريق سبق له التتويج باللقب، حيث حصلت 9 أندية من الفرق الـ16 المشاركة في دور المجموعات على 29 لقبًا في المسابقة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1965.

منافسة عربية

وترفع 8 أندية لواء الكرة العربية في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال هذا الموسم، وهو ما يمثل نصف عدد الأندية المشاركة في هذا الدور.

ويأتي الأهلي، حامل اللقب في النسختين الأخيرتين، وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية بأفريقيا، برصيد 12 لقبًا، في مقدمة الفرق العربية المتواجدة في هذا الدور.

كما يمثل الكرة العربية في البطولة أيضًا الترجي التونسي، وصيف النسخة الماضية، والفائز باللقب أعوام 1994 و2011 و2018 و2019، والرجاء البيضاوي المغربي، المتوج بالبطولة أعوام 1989 و1997 و1999، والجيش الملكي المغربي، الحائز على المسابقة عام 1985، ومولودية الجزائر، الذي حمل كأس البطولة عام 1976، والهلال السوداني، وصيف نسختي 1987 و1992، بالإضافة إلى بيراميدز وشباب بلوزداد الجزائري، اللذين يطمحان لحمل كأس البطولة للمرة الأولى.

منافسة أفريقية

ومن المتوقع أن تواجه الأندية العربية، التي احتكرت لقب البطولة على مدار النسخ الثماني الأخيرة، منافسة شرسة من باقي الفرق الأفريقية التي حجزت مقاعدها في دور المجموعات.

ويأتي تي بي مازيمبي الكونغولي الديمقراطي على رأس تلك الأندية، حيث يحلم بالفوز بالبطولة للمرة السادسة في تاريخه، بعدما سبق له الحصول عليها أعوام 1967 و1968 و2009 و2010 و2015.

مستويات القرعة

وجاءت المستويات الأربع على النحو التالي:

المستوى الأول: الأهلي والترجي ومازيمبي وصن داونز.

المستوى الثاني: الرجاء ويانج أفريكانز وبيراميدز وشباب بلوزداد.

المستوى الثالث: الجيش الملكي والهلال وساغرادا إسبيرانسا وأورلاندو بايريتس.

المستوى الرابع: مولودية الجزائر وستاد أبيدجان ودجوليبا ومانيما يونيون.

ولا تمنع اللائحة تواجد فريقين من نفس الدولة في مجموعة واحدة، مما يعني إمكانية وقوع الأهلي وبيراميدز، أو الجيش الملكي والرجاء أو مولودية الجزائر وشباب بلوزداد معًا في نفس المجموعة.

مواعيد دور المجموعات

وتقام الجولات الستة في دور المجموعات بدوري الأبطال على النحو التالي:

الجولة الأولى: يومي 26 و27 نوفمبر 2024.

الجولة الثانية: يومي 6 و7 ديسمبر

الجولة الثالثة: 13 و14 ديسمبر

الجولة الرابعة: 3 و4 يناير 2025.

الجولة الخامسة: 10 و11 يناير

الجولة السادسة: 17 و18 يناير

ويجرى دور الثمانية في المسابقة خلال مارس القادم، فيما يلعب الدورين قبل النهائي والنهائي في الشهرين التاليين.