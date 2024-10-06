يترقب محبو الساحرة المستديرة في القارة السمراء سحب قرعة مرحلة المجموعات لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية لموسم 2024-2025، غدًا الإثنين، بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في القاهرة.

موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية

وتقام قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.

نظام قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية

تأهل 16 فريقًا لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والكونفيدرالية حيث من المقرر أن يتم توزيع الأندية المشاركة في البطولتين على 4 مجموعات، بواقع 4 فرق في كل مجموعة على أن يصعد متصدر ووصيف كل مجموعة إلى دور الثمانية، الذي يعتبر أول الأدوار الإقصائية في كلتا المسابقتين.

مستويات قرعة دوري أبطال إفريقيا

وجاءت المستويات الأربع على النحو التالي:

المستوى الأول: الأهلي والترجي ومازيمبي وصن داونز.

المستوى الثاني: الرجاء ويانج أفريكانز وبيراميدز وشباب بلوزداد.

المستوى الثالث: الجيش الملكي والهلال وساجرادا إسبيرانسا وأورلاندو بايريتس.

المستوى الرابع: مولودية الجزائر وستاد أبيدجان ودجوليبا ومانيما يونيون.

ولا تمنع اللائحة تواجد فريقين من نفس الدولة في مجموعة واحدة، مما يعني إمكانية وقوع الأهلي وبيراميدز، أو الجيش الملكي والرجاء أو مولودية الجزائر وشباب بلوزداد معًا في نفس المجموعة.

مواعيد دور المجموعات

وتقام الجولات الستة في دور المجموعات بدوري الأبطال على النحو التالي:

الجولة الأولى: يومي 26 و27 نوفمبر 2024.

الجولة الثانية: يومي 6 و7 ديسمبر

الجولة الثالثة: 13 و14 ديسمبر

الجولة الرابعة: 3 و4 يناير 2025.

الجولة الخامسة: 10 و11 يناير

الجولة السادسة: 17 و18 يناير

ويجرى دور الثمانية في المسابقة خلال مارس القادم، فيما يلعب الدورين قبل النهائي والنهائي في الشهرين التاليين.