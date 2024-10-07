رحاب الجمل: ما زلت أصور "برغم القانون".. وهناك مفاجآت

أعربت الفنانة رحاب الجمل عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها حول دورها في مسلسل برغم القانون الذي يتم عرضه حاليًا.

وقالت “الجمل” في تصريحات لـ"فيتوط إنها ما زالت تصور مشاهدها في العمل مع العرض، مما يجعلهم يقومون بالتصوير نحو 15 يوميًا، مؤكدة أن الحلقات القادمة من العمل سوف تشهد مفاجآت عديدة.

تدور أحداث مسلسل برغم القانون في إطار اجتماعي تشويقي، حول قصة سيدة تُواجه العديد من التحديات والصعوبات في حياتها، وتضطر إلى اتخاذ قرارات صعبة.



مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من: هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام.