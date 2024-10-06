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ثقافة وفنون

مسلسل برغم القانون الحلقة 17، وليد وليلى يصلان إلى مزور شخصية أحمد

إيمان العاصي، فيتو
إيمان العاصي، فيتو

دارت أحداث مسلسل برغم القانون الحلقة 17 حول نجاح ليلى ووليد في الحصول على الطفلين وليلى وهاشم ولكن يتمكن أحمد من الهرب، وتعود ليلى بأبنائها إلى بورسعيد ولكنهما يشعران بالضجر مع مرور الوقت ويبدأ كل منهما في السؤال عن والدهما.

أما فاتن فتعد ياسر بالتنازل عن المحضر بعد إلحاح منه بالرغم من أنها لم تحصل منه سوى على نصف المال الذي يملكه ولا يزال لم يمنحها الذهب، وبعدها بمنحه إياها بعد عودة والده من العمرة وتصدقه، وتمنح شقيقتها المال وتخبرها بأمر الذهب المنتظر.

ويقرر وليد اقتحام مكتب أكرم للحصول على الأوراق التي تدينه والتي تثبت سرقته للمال من الشركة برفقة مساعد له ولكن أكرم يأتي في الوقت المناسب برفقة شعبان ويوثق عملية السرقة بالصوت والصورة، ويهدد وليد بأنه يملك ضده دليلين ويخبره بأن يبتعد عن ليلى.

ويتم الكشف خلال الحلقة عن الكثير من ماضي أحمد مثل أنه كان لديه عقدة نفسية بسبب شقيقه الذي كان من ذوي الاحتياجات الخاصة والذي كان يحظى بأهمية خاصة لدى والدي أكرم، مما دفعه لإخفاء شقيقه لكي يحظى هو بكل الحب والحنان ولكن والدته ووالده حملاه مسؤولية الاختفاء وتوفيت والدته من حزنها على ابنها الصائع وشعر أكرم طوال الوقت بالذنب.

وعلى هامش الحلقة يقرر وليد مواجهة مساعد شعبان بحقائق عنه وعن ماضيه ويجبره على مساعدته للحصول على معلومات ضد شعبان وبالفعل يصل إلى مزور هوية أكرم في بورسعيد، وذهب وليد برفقة ليلى وبمواجهة المزور ينجح في الهرب من وليد.

أبطال مسلسل برغم القانون 

مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من: هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادي عبد السلام. 

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