الموعد والقنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

قرعة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، تقام اليوم الإثنين، مراسم قرعة دور المجموعات من بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية موسم 2024-2025.



ويشارك في بطولة دوري أبطال إفريقيا الأهلي وبيراميدز، بينما يشارك في كأس الكونفدرالية، الزمالك والمصري.

موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

ومن المقرر أن تقام قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية اليوم الإثنين 7 أكتوبر 2024.

وتبدأ مجريات قرعة دور المجموعات لـ كأس الكونفدرالية في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية.

بينما تنطلق قرعة دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لقرعة دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

تنقل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، على قناة بي إن سبورت " beIN SPORTS الإخبارية" المفتوحة على النايل سات.

كما تذاع مراسم القرعة أيضًا على قناة أون تايم سبورت 1، بالإضافة إلى قناة الرياضية المغربية.

وكان الأهلي بطل النسخة الماضية وصاحب الرقم القياسي في التتويج بدوري أبطال إفريقيا 12 مرة، تأهل إلى دور المجموعات بالفوز على جورماهيا الكيني 6-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الـ32.

وعلى الجانب الآخر، بيراميدز كان قد خاض دور الـ 64 أمام جيه كي يو بطل زنجبار بنتيجة 9-1 في لقائي الذهاب والإياب، وفي دور الـ 32 تخطي فريق الجيش الرواندي بنتيجة 4-2.

وأعلن كاف تصنيف الأندية الـ16 المشاركة في دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا، وجاء الأهلي في التصيف الأول وبيراميدز في المستوى الثاني، مما يعني احتمالية وقوعهما في مجموعة واحدة.

وفي بطولة كأس الكونفدرالية، تأهل الزمالك بطل النسخة الماضية، إلى دور المجموعات بعدما فاز على الشرطة الكيني 3-1 في مجموع المباراتين بدور الـ32.

والمصري تجاوز فريق الهلال الليبي بركلات الترجيح 5-3، بعد انتهاء المباراتين بالتعادل 5-5، حيث خسر المصري أمام الهلال ذهابًا 3-2، وانتصر في الإياب بمصر بنفس النتيجة.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تصنيف الأندية المشاركة في دور المجموعات بـ كأس الكونفدرالية للموسم الحالي، حيث جاء الزمالك في المستوى الأول والمصري جاء في التصنيف الثاني، مما يعني أيضًا احتمالية وقوع الثنائي في مجموعة واحدة.