تعرف على موعد حفل علي الحجار بساقية الصاوي

يلتقى الفنان على الحجار بجمهوره مساء الأربعاء الموافق 30 أكتوبر، حيث يحيى إحدى حفلاته الفنية.

ومن المقرر أن يقدم مجموعة من أغنياته الشهيرة، ويغني علي الحجار خلال الحفل عدد من الأغنيات الوطنية، بالإضافة لمجموعة من الأغنيات الرومانسية، مثل: “فجر بلادي” و”الميدان” و”الشهيد” و”ورد بلدي” و”قلب الحبيب” و”مكتوبالي”، و”غزالة” و”الزين والزينة” و”لو تعرفي” و”من غير ما تتكلمي”، و”سمرا وبعيون كحيلة” و”أسهرلك.

حفل علي الحجار بمسرح البالون

وكان الفنان تامر عبد المنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية كشف عن موعد حفل النجم علي الحجار على مسرح البالون، ضمن احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

ويقام الحفل في تمام الثامنة والنصف من مساء يوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر الجاري، فيما تبلغ فئات أسعار التذاكر “50 - 75 - 100 - 150 - 200 جنيه".