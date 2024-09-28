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ثقافة وفنون

موعد وأسعار تذاكر حفل علي الحجار بمسرح البالون

علي الحجار، فيتو
علي الحجار، فيتو

كشف الفنان تامر عبد المنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية عن موعد حفل النجم علي الحجار على مسرح البالون، ضمن احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة. 

حفل علي الحجار على مسرح البالون 

ويقام الحفل في تمام الثامنة والنصف من مساء يوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر المقبل، فيما تبلغ فئات أسعار التذاكر “50 - 75 - 100 - 150 - 200 جنيه".  

احتفال ذكرى انتصارات أكتوبر 

ويشارك علي الحجار في الاحتفالية كل من فرق رضا والقومية للفنون الشعبية وأنغام الشباب للموسيقى من خلال أوبريت “مصر إيد واحدة”. 

الأوبريت من كلمات وألحان وتوزيع محمد مصطفى وديكور المهندس محمد جابر، الأوبريت رؤية وإخراج تامر عبد المنعم. 

علي الحجار نجم احتفالية بيت الفنون الشعبية بذكرى انتصارات أكتوبر

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