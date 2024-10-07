الإثنين 07 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حالة الطرق اليوم، زحام مرورى بكوبرى عباس و6 أكتوبر وكورنيش النيل وامتداد شارع رمسيس

زحام مرورى
زحام مرورى

شهدت الحركة المرورية، صباح اليوم الإثنين، ظهور بعض الكثافات أمام قائدي السيارات على غالبية المحاور والطرق الرئيسية بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، بسبب زيادة الأحمال، وسط انتشار الخدمات الأمنية والمرورية لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

فحص 47 سائقًا للكشف عن المخدرات وضبط 7 تشكيلات عصابية في المحافظات

تحرير 17 ألف مخالفة سرقة كهرباء في حملات تفتيشية على المحال والعقارات بمختلف المحافظات

حالة الطرق اليوم 7 أكتوبر 2024 

ورصدت المتابعة الميدانية زحامًا مروريًّا بكوبرى القبة ونفق العروبة، محور 26 يوليو،، شارع السودان، كوبري 6 أكتوبر، طريق الحرية، كورنيش النيل، شارعى الهرم وفيصل، ومحور جمال عبد الناصر بمنطقة أكتوبر، محور صفط اللبن. 

حالة المرور اليوم 

وشهدت حركة المركبات زحامًا بالمحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة "كوبري أكتوبر - 15 مايو - الجلاء - كوبري الجامعة"، وشارعي فيصل وشارع البحر الأعظم، وكذلك محور صفط اللبن المتجه، إلى مناطق الجيزة، ومحاور الأوتوستراد وصلاح سالم ونفقي العروبة والأزهر وكوبري القبة وكوبري الحليمة.

حالة الطرق اليوم

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطرق الصحراوية والساحلية؛ الإسكندرية الصحراوي، والعلمين الصحراوي، والسويس الصحراوي، وسط انتشار الخدمات المرورية تحسبًا لأية حالة طارئة.

حالة الطرق اليوم، زحام مرورى بكوبرى عباس وكوبرى 6 أكتوبر وكورنيش النيل وامتداد شارع رمسيس 

وبدورها وزعت الإدارة العامة للمرور، عددًا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، وتقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

 

وانتشر رجال المرور بالقاهرة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حالة الطرق اليوم حالة المرور اليوم حركة السيارات حركة المركبات حالة الطرق

مواد متعلقة

فحص 47 سائقًا للكشف عن المخدرات وضبط 7 تشكيلات عصابية في المحافظات

تحرير 17 ألف مخالفة سرقة كهرباء في حملات تفتيشية على المحال والعقارات بمختلف المحافظات

القبض على سائق سيارة بمدينة نصر بسبب حركات استعراضية وإحداث ضوضاء

تحرير 1481 مخالفة التحدث في الهاتف أثناء القيادة أعلى الطرق

أخبار الحوادث اليوم: شروط رفع قضايا الميراث وعقوبات الممتنع.. فيديو لسيدة تتهم نجلها وزوجته بالتعدي عليها وطردها من منزلها.. شاب يقتل والدته بدار السلام

حبس تشكيل عصابي لتجارة المواد المخدرة في أسوان

مصرع طفل صدمه قطار في قنا

حريق داخل مطعم شهير في منطقة الشيخ زايد

الأكثر قراءة

الكيلو يصل لـ 60 جنيهًا، ارتفاع أسعار السكر اليوم في الأسواق

زي النهارده، مصطفى النحاس باشا يحقق رغبة المصريين ويلغي معاهدة 1936 مع الإنجليز

أخبار مصر، لماذا تخشى إسرائيل مواجهة الجيش المصري؟، 90 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار غزة، أمير توفيق يعتذر عن إدارة التعاقدات

شروط استخراج بطاقة CIB الائتمانية

حالة الطرق اليوم، زحام مرورى بكوبرى عباس و6 أكتوبر وكورنيش النيل وامتداد شارع رمسيس

درجات الحرارة اليوم الإثنين 07-10-2024 فى مصر

تباين أسعار اللحوم الضاني بالأسواق

أمريكا تعطي إسرائيل الضوء الأخضر لتوجيه ضربة عسكرية لإيران

منوعات

المزيد

اختفاء أردنيين اثنين بالمكسيك في ظروف غامضة

الشرطة الأمريكية تعتقل طفلين اعتديا بالضرب على حاكم نيويورك السابق

ناسا تعثر على تفاصيل كيميائية مفاجئة في القمر "شارون"

وفاة أكبر مصاب بالشيخوخة المبكرة عن 28 عاما

المزيد

خدمات

المزيد

الإجراءات القانونية والشروط الواجب توافرها عند تحويل الشقة السكنية إلى نشاط تجاري

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلي اليوم الأحد

أحدث أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد

تعرف على أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

حصيلة الدمار تصل لـ 86%.. غزة تتحول إلي مدينة أشباح خلال عام من الحرب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 7-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 7-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 7-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية