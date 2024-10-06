الإثنين 07 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تحرير 17 ألف مخالفة سرقة كهرباء في حملات تفتيشية على المحال والعقارات بمختلف المحافظات

سرقة كهرباء، فيتو
سرقة كهرباء، فيتو

شنت  الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات لمواجهة جميع صور الخروج على القانون، وسرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات. 

الداخلية تعلن تفاصيل الإفراج بالعفو على 3610 نزلاء بمناسبة ذكرى الـ51 لنصر أكتوبر (فيديو وصور)

الداخلية تنتهي من إعداد قوائم المفرج عنهم بالعفو الرئاسي بمناسبة الذكرى الـ51 لـ نصر أكتوبر.. الفائزون والمحرومون من العفو

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 48 ساعة الماضية عن ضبط نحو 17 ألف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.

جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.

 

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

يذكر أن مجلس النواب، وافق نهائيًّا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

 

كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء الهاربين من الأحكام القضائية الحملات الامنية سرقة تيار كهربائي سرقة تيار كهربائى للعقارات سرقة التيار الكهربائى

مواد متعلقة

الداخلية تعلن تفاصيل الإفراج بالعفو على 3610 نزلاء بمناسبة ذكرى الـ51 لنصر أكتوبر (فيديو وصور)

الداخلية تعلن تفاصيل الإفراج بالعفو عن 3610 نزلاء بمناسبة الذكرى الـ51 لنصر أكتوبر.. الفائزون والمحرومون من العفو

مصدر أمنى ينفى مزاعم الإخوان عن انتهاكات ضد النزلاء وأسرهم بمراكز الإصلاح والتأهيل

العفو الرئاسى عن 3610 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

القبض على شاب بتهمة قتل والدته في دار السلام

إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة داخل ترعة بـ قنا

الأمن يكشف ملابسات فيديو اعتداء طالب على آخر أمام مدرسة بالطالبية

الأمن يكشف ملابسات فيديو لسيدة تتهم نجلها وزوجته بالتعدي عليها وطردها من منزلها

الأكثر قراءة

كولر يسأل إمام عاشور: هل استحقيت الإنضمام للمنتخب؟ ورد مفاجئ من اللاعب

محمد رمضان يكشف مصير الشناوي ويطالب بحكام أجانب لـ السوبر المصري

هام للجالية السودانية فى مصر، مسارات العودة إلى الخرطوم بعد انتصارات الجيش

قائمة الزعماء الأعلى أجرا في العالم، الأول مفاجأة

وفاة أكبر مصاب بالشيخوخة المبكرة عن 28 عاما

أميرة أديب تعلن ارتباطها عبر إنستجرام

محمد رمضان معلقا على أزمة القندوسي في الأهلي: ما كانش ينفع نسكت

المنح المتبقية للعمالة غير المنتظمة خلال 2024

منوعات

المزيد

وفاة أكبر مصاب بالشيخوخة المبكرة عن 28 عاما

نفوق فيلين في تايلاند بسبب الفيضانات المفاجئة

وفاة 11 شخصًا جراء تناول كحول مغشوش في إيران

روسيا تستعد لإطلاق مركبتين جديدتين إلى المحطة الفضائية

المزيد

خدمات

المزيد

الإجراءات القانونية والشروط الواجب توافرها عند تحويل الشقة السكنية إلى نشاط تجاري

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلي اليوم الأحد

أحدث أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد

تعرف على أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

حصيلة الدمار تصل لـ 86%.. غزة تتحول إلي مدينة أشباح خلال عام من الحرب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

واعظة بالأوقاف: إيمان المصريين بالله أول مقومات نصر أكتوبر (فيديو)

تفسير حلم البيت القديم في المنام وعلاقته بتغير الأحوال إلى الأفضل

أمين الفتوى: 6 أكتوبر من أيام الله الواجب الفرح بها (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية