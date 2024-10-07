الإثنين 07 أكتوبر 2024
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محافظات

إصابة 6 أشخاص فى تصادم سيارتين بالمنوفية

حادث
حادث

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة إثر إصطدام السيارة التى كانوا يستقلونها بسيارة نقل ثقيل على الطريق الإقليمى فى نطاق مركز الباجور بمحافظة المنوفية، وتم نقلهم لمستشفى الباجور التخصصى لتلقى الإسعافات الأولية.

تصادم سيزوكى بنقل ثقيل على الطريق الإقليمى

وتلقى اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة سوزوكى بسيارة نقل ثقيل على الطريق الإقليمى ونتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص.

أسماء المصابين

حيث إستقبلت مستشفى الباجور التخصصى كلا من مصطفى م 47 سنة، وأحمد س ف، 30 سنة، وأيمن ص 51 سنة، ومحمد ا 25 سنة، وعمرو ا 27 سنة، وخالد ا 45 سنة، مصابين بإصابات متفرقة بعد إصطدام سيارتهم بسيارة نقل ثقيل على الطريق الإقليمى.

 

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لإتخاذ ما يلزم قانونا.

 

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