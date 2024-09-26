مصرع وإصابة 10 أشخاص فى حادث بالطريق الإقليمى بالمنوفية

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرين إثر اصطدام سيارة جامبو مع سيارة ميكروباص على الطريق الإقليمي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

تفاصيل الحادث

تلقي اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور يفيد باصطدام سيارة جامبو مع سيارة ميكروباص على الطريق الإقليمي.

ودفعت هيئة إسعاف المنوفية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين 7 مصابين و3 حالات وفاة لمستشفى الباجور، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.