محافظ المنوفية يوجه بإجراءات عاجلة لـ 21 حالة مرضية

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بـ 75 حالة إنسانية من الأسر الأكثر استحقاقا لتقديم الدعم اللازم لهم والاستماع إلى مطالبهم وإيجاد الحلول الفورية لها، وقام بتسليمهم مساعدات مالية وعينية تضمنت مواد غذائية ولحوم وشكائر دقيق بقيمة إجمالية تزيد عن 600 ألف جنيه، وذلك استمرارا لسلسلة "رد الجميل "التي يحرص محافظ المنوفية على تنظيمها بصفة دورية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم، جاء ذلك بحضور اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة، مديري مديريات الصحة والتموين والتضامن الاجتماعي والعمل والأوقاف.

في بداية اللقاء قدم محافظ المنوفية خالص التهاني القلبية بمناسبة ذكري المولد النبوي الشريف سائلًا المولي عز وجل أن يعيد علينا هذه الذكري الطيبة بالخير والأمان والإستقرار، مشيرًا أن محافظة المنوفية تنفرد بعقد مثل هذه اللقاءات عن باقي المحافظات لتقديم الدعم الكامل للحالات الأشد إحتياجًا،معربًا عن سعادته بتلك اللقاءات.

وأكد أن مكتبه مفتوح دائمًا لكافة فئات المجتمع ولاسيما الأسر الأولي بالرعاية وذوي الهمم وأنه لا يدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لأهالي المحافظة، موجهًا مديري المديريات بالتواصل المباشر مع جميع الحالات وفحص حالتهم للوقوف علي مطالبهم وتسهيل الإجراءات اللازمة لهم كل فيما يخصه.

تحويل 21 حالة مرضية

وخلال اللقاء وجه محافظ المنوفية وكيل وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات العاجلة بشأن تحويل 21 حالة مرضية إلى مستشفيات الحميات والصدر والمخ والأعصاب بشبين الكوم، رمد شبين الكوم لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم ومخاطبة التأمين الصحى لتسهيل صرف الأدوية لعدد من الحالات ، فيما وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لـ 23 حالة تعينهم على متطلبات الحياة المعيشية، وكذا مدير مديرية التموين ببحث إمكانية إضافة المواليد لـ 20 أسرة حتي يتمكنوا من صرف السلع التموينية المدعمة، وتكليف وكيل وزارة العمل بالتواصل المباشر مع عدد من الحالات لتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص مراعاة لظروفهم المعيشية.

فيما أعرب الأهالي عن سعادتهم البالغة بحرص محافظ المنوفية على دعمه الكامل ورعايته الشاملة لمطالبهم واحتياجاتهم والاستجابة الفورية لتلبيتها، فضلًا عن التواصل المباشر مع جموع المواطنين لبحث شكواهم ووضع الحلول الفورية لها.

الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا

وفي نهاية اللقاء أكد محافظ المنوفية على أننا مستمرون في تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا وذلك ضمن حزمة الحماية الإجتماعية التي تتضمنها المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " والتي تمثل نقطة فارقة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية علي إحداث تغييرات نوعية وبناء الإنسان صحيًا وإجتماعيًا وتعليميًا وثقافيًا ورياضيًا لرفع العبء عن كاهله وتقديم الدعم حتي يشعر المواطن بالمردود الإيجابي ووصول الدعم لمستحقيه.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وإنطلاقًا من المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان المصري " والتي تجسد إهتمام الدولة بالعنصر البشري وذلك من أجل رفع العبء الاقتصادي عن كاهله وتحسين النظام الصحي وتعزيز الحماية الاجتماعية لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم وفقًا لرؤية الدولة المصرية.