الإثنين 07 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

كاتالينا ساندينو مورينو تشوق الجمهور للحلقة الرابعة من FROM

كاتالينا ساندينو
كاتالينا ساندينو مورينو، فيتو

شوقت الممثلة والجمهور لمشاهدة الحلقة الرابعة منالموسم الثالث لمسلسل الرعب والإثارة، From، والذي يعرض علي شبكة MGM، كل يوم أحد، التي ستحمل عنوان  Shatter.

وقالت كاتالينا ساندينو مورينو، في منشور لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع انستجرام، “مستعدين للخبر؟ تابيثا تحذركم، أن الحلقة الرابعة، ستحمل أكبر صدمة للجمهور.. وهي حلقتي المفضلة في الموسم كله”.

الحلقة الجاية بعنوان "هناك والعودة مجددًا".

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تفاصيل مسلسل From

مسلسل From، من بطولة،  سكوت ماكورد، هارولد بيريناو، وكاتالينا ساندينو مورينو، إيون بيلي، وديفيد الباي، وإليزابيث سوندرز، وريكي هي، وكلو فان لاندشوت، وبيجاه جفوري، وكورتيون مور.

وتدور أحداث المسلسل، حول الغموض الذي تشهده مدينة في وسط الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تسجن كل من يدخلها، بينما يكافح السكان للحفاظ على شعورهم بالحياة الطبيعية، والبحث عن مخرج، ويجب عليهم الصراع للبقاء على قيد الحيا، والحفاظ على أرواحهم، من تهديدات الغابة المحيطة، والمخلوقات المرعبة التي تخرج بعد غروب الشمس بهدف قتلهم.

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كاتالينا ساندينو مورينو الممثلة كاتالينا ساندينو مورينو From مسلسل From مشاهدة FROM

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