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ثقافة وفنون

موعد عرض فيلم “ري ستارت” لـ تامر حسني وهنا الزاهد

هنا الزاهد وتامر
هنا الزاهد وتامر حسني،فيتو

تستعد شاشات العرض السينمائي لإستقبال فيلم رومانسي جديد من بطولة الفنان تامر حسني والفنانة هنا الزاهد والذي حمل اسم “ري ستارت”. 

 

فيلم ريستارت

 ينافس تامر حسني بالفيلم الجديد “ريستارت” ضمن ماراثون أفلام الصيف 2025، ومن المقرر عرض الفيلم في دور العرض السينمائي فى عيد الفطر العام المقبل، وليس عرضه بموسم رأس السنة كما تم التداول خلال الساعات القليلة الماضية، ويجمع فيلم “ريستارت” بين الجانبين الكوميدي والرومانسي.

ويشهد الفيلم تعاونًا ثانيًا بين “تامر” وهنا الزاهد، بعد ظهورهما معًا في فيلم “بحبك”، وتعاونًا ثالثًا بين "تامر" والمخرجة سارة وفيق بعد فيلمي: “مش أنا” و"تاج".

إلى جانب تامر حسني وهنا الزاهد يشارك في بطولة فيلم “ريستارت” كل من: باسم السمرة   ومحمد ثروت وسيد أسامة “ميكا” وعدد آخر من الممثلين الشباب.

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الفنانة هنا الزاهد النجم تامر حسني المخرجة سارة وفيق هنا الزاهد تامر حسني موسم رأس السنة فيلم ريستارت

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