الإثنين 07 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب مواليد 2008 يواجه الكويت اليوم في افتتاح الدورة الودية بالإسكندرية

منتخب الناشئين مواليد
منتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو

منتخب مواليد 2008، يلاقي منتخب الناشئين مواليد 2008 بقيادة مديره الفني أحمد الكاس، اليوم الإثنين، نظيره منتخب الكويت في افتتاح الدورة الودية بالإسكندرية.

موعد مباراة منتخب الناشئين أمام الكويت

 وتنطلق مباراة منتخب الناشئين الودية أمام الكويت في تمام الثامنة مساء اليوم الاثنين باستاد الإسكندرية في إطار برنامج الإعداد لخوض التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا التي تقام بدولة المغرب في نوفمبر المقبل.

 

الكاس يركز على الجمل التكتيكية

واختتم منتخب مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، تدريباته باستاد جامعة الإسكندرية، أمس الأحد، وشهد المران حضور عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، الذي يحرص على مرافقة المنتخب لدعم الجهاز الفني واللاعبين وتذليل أي عقبات تواجه الفريق لتحقيق أقصى استفادة فنية من المعسكر.

حرص أحمد الكاس على تحفيظ اللاعبين بعض الجمل الفنية قبل ودية الكويت غدا واستمر المران ساعة ونصف الساعة.

 

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب 2008

يضم الجهاز الفني لمنتخب مواليد 2008 كلا من، أحمد الكاس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا للمنتخب، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ود علاء الجوهري مخطط أحمال ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.

 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

منتخب مواليد 2008 أحمد الكأس موعد مباراة منتخب الناشئين أمام الكويت التصفيات المؤهلة لامم افريقيا أخبار منتخب الناشئين مواليد 2008

الأكثر قراءة

الكيلو يصل لـ 60 جنيهًا، ارتفاع أسعار السكر اليوم في الأسواق

بعد توقف 50 عامًا، اللقطات الأولى لعودة قطار سيناء للخدمة (فيديو)

المنطقة الشمالية العسكرية تطلق المرحلة الثالثة من حملة «بلدك معاك» لدعم الأسر الأولى بالرعاية

البلدي ترتفع 5 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الإثنين

بـ 54.5 جنيه، ارتفاع أسعار الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

أبرم 39 صفقة، أمير توفيق يغادر التعاقدات بعد 6 سنوات ويتفرغ لشركة الكرة بالأهلي

التوأم يعقد جلسة خاصة مع محمد عبدالمنعم بمعسكر منتخب مصر

«نعيمة عاكف» من السيرك إلى ملاهي الكيت كات، اكتشفها أحمد مرسي و«ست البيت» بداية انطلاقتها الفنية

منوعات

المزيد

اختفاء أردنيين اثنين بالمكسيك في ظروف غامضة

الشرطة الأمريكية تعتقل طفلين اعتديا بالضرب على حاكم نيويورك السابق

ناسا تعثر على تفاصيل كيميائية مفاجئة في القمر "شارون"

وفاة أكبر مصاب بالشيخوخة المبكرة عن 28 عاما

المزيد

خدمات

المزيد

الإجراءات القانونية والشروط الواجب توافرها عند تحويل الشقة السكنية إلى نشاط تجاري

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلي اليوم الأحد

أحدث أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد

تعرف على أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

حصيلة الدمار تصل لـ 86%.. غزة تتحول إلي مدينة أشباح خلال عام من الحرب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى هماز، ومن هو المشاء بنميم؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 7-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 7-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية