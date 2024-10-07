منتخب مواليد 2008 يواجه الكويت اليوم في افتتاح الدورة الودية بالإسكندرية

منتخب مواليد 2008، يلاقي منتخب الناشئين مواليد 2008 بقيادة مديره الفني أحمد الكاس، اليوم الإثنين، نظيره منتخب الكويت في افتتاح الدورة الودية بالإسكندرية.

موعد مباراة منتخب الناشئين أمام الكويت

وتنطلق مباراة منتخب الناشئين الودية أمام الكويت في تمام الثامنة مساء اليوم الاثنين باستاد الإسكندرية في إطار برنامج الإعداد لخوض التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا التي تقام بدولة المغرب في نوفمبر المقبل.

الكاس يركز على الجمل التكتيكية

واختتم منتخب مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، تدريباته باستاد جامعة الإسكندرية، أمس الأحد، وشهد المران حضور عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، الذي يحرص على مرافقة المنتخب لدعم الجهاز الفني واللاعبين وتذليل أي عقبات تواجه الفريق لتحقيق أقصى استفادة فنية من المعسكر.

حرص أحمد الكاس على تحفيظ اللاعبين بعض الجمل الفنية قبل ودية الكويت غدا واستمر المران ساعة ونصف الساعة.

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب 2008

يضم الجهاز الفني لمنتخب مواليد 2008 كلا من، أحمد الكاس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا للمنتخب، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ود علاء الجوهري مخطط أحمال ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.