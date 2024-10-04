ثنائي الزمالك ينضم لمعسكر منتخب الناشئين
تلقى نادي الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره خلاله باستدعاء 2 لاعبين من فريق 2007 بالقلعة البيضاء، لقائمة منتخب الناشئين لنفس المواليد.
ثنائي الزمالك ينضم لمنتخب الناشئين
ووفقًا للإخطار تم استدعاء كل من: -
خالد السيد "مدافع"
حسام عاشور التقي "جناح هجومي"
ومن المقرر، أن ينتظم منتخب مصر للناشئين مواليد 2007 في معسكر مغلق خلال الفترة من 8 أكتوبر وحتى يوم 13 من نفس الشهر، استعدادًا لخوض 3 مباريات ودية دولية مع المنتخب الروسي.
وفي نفس السياق، تلقى نادي الزمالك، خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، باستدعاء 3 لاعبين من فريق 2008 بالقلعة البيضاء، للانضمام لمنتخب مصر لنفس المواليد.
وفقًا للخطاب تم استدعاء كل من:-
-عمر عبد العزيز "حارس مرمى"
-عمر ياسر "مدافع"
-محمد حمد "جناح هجومي"
ومن المقرر، أن ينتظم منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 في معسكر مغلق بالإسكندرية خلال الفترة من 5 أكتوبر وحتى يوم 14 من نفس الشهر، استعدادًا للمشاركة في تصفيات شمال أفريقيا 2024، المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.
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