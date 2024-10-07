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رياضة

تفاصيل التقرير الذي يهدد بمعاقبة جوميز قبل مثوله أمام الانضباط

جوميز، فيتو
جوميز، فيتو

كشف الإعلامي خالد الغندور تفاصيل التقرير الذي يهدد بمعاقبة جوميز المدير الفني لفريق الزمالك قبل مثوله أمام لجنة الانضباط.

وقال الإعلامي خالد الغندور عبر برنامج إستاد المحور، أن جوميز سوف يمثل أمام لجنة الانضباط باتحاد الكرة غدا الإثنين، بسبب ما حدث ضد الحكم عاطف حسين الحكم الرابع في مباراة الزمالك والمصري بالموسم المنقضي.

وينفرد خالد الغندور بنص التقرير الذي كتبه الحكم عاطف حسين ضد جوميز وقدمه للجنة الحكام والمسابقات ورفعوه إلى الانضباط.

الحكم ذكر في تقريره ما يلي:

"أجواء المباراة قبل صافرة الحكم كانت مشحونة من الجماهير ودكة بدلاء الفريقين من جهاز فني ولاعبين، واللي حصل بعد ركلة جزاء زيزو، جوميز نزل أرض الملعب واعترض بقوة وأنا بلغته ان الفيديو بيراجع الكرة عشان يقول هي هدف ولا لاه".

"جوميز لما عرف ان الفيديو رفض احتساب الكرة هدف، انفعل عليا وقالي ازاي الكرة دخلت المرمى، بلغ الحكم ان الكرة هدف واتكلم معه ان الفيديو يراجع تاني".

عاطف حسين كتب في تقريره أنه رد على جوميز، قائلًا"الحكم أصدر قراره والكرة مش هدف، وفوجئت بجوميز يدفعني بقوة في صدري".


الحكم قال في تقريره، عندما دفعني جوميز في صدري، الجهاز الفني ولاعبي الفريقين دخلوا في مشادات كلامية وخروج عن النص وتدخلت لفض الاشتباك بينهم وأنا أردد يا غندور جوميز خبطني في صدري تعالى، ولكن الغندور مسمعنيش واستأنف اللقاء".

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