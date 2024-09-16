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أخبار مصر

10 صور ترصد تفاصيل لقاء مدبولي ومحمد بن سلمان في الرياض

لقاء الأمير محمد
لقاء الأمير محمد بن سلمان والدكتور مصطفي مدبولي في الرياض
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استقبل الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد، رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له في العاصمة الرياض. 

جاء ذلك علي هامش زيارة بدأها أمس الدكتور مصطفي مدبولي للعاصمة الرياض التقى خلالها بكبار المسئولين في المملكة العربية السعودية ورجال الأعمال والمستثمرين في إطار توطيد العلاقات المتبادلة بين البلدين. 

لقاء الأمير محمد بن سلمان والدكتور مصطفي مدبولي في الرياض، تصوير: سليمان العطيفي
لقاء الأمير محمد بن سلمان والدكتور مصطفي مدبولي في الرياض، تصوير: سليمان العطيفي
لقاء الأمير محمد بن سلمان والدكتور مصطفي مدبولي في الرياض، تصوير: سليمان العطيفي
لقاء الأمير محمد بن سلمان والدكتور مصطفي مدبولي في الرياض، تصوير: سليمان العطيفي
لقاء الأمير محمد بن سلمان والدكتور مصطفي مدبولي في الرياض، تصوير: سليمان العطيفي
لقاء الأمير محمد بن سلمان والدكتور مصطفي مدبولي في الرياض، تصوير: سليمان العطيفي
لقاء الأمير محمد بن سلمان والدكتور مصطفي مدبولي في الرياض، تصوير: سليمان العطيفي
لقاء الأمير محمد بن سلمان والدكتور مصطفي مدبولي في الرياض، تصوير: سليمان العطيفي
لقاء الأمير محمد بن سلمان والدكتور مصطفي مدبولي في الرياض، تصوير: سليمان العطيفي
لقاء الأمير محمد بن سلمان والدكتور مصطفي مدبولي في الرياض، تصوير: سليمان العطيفي

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الأمير محمد بن سلمان ولى العهد المملكة العربية السعودية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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