الأحد 06 أكتوبر 2024
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محافظات

مصرع طفل صدمه تروسيكل في سوهاج

مستشفى طهطا العام,
مستشفى طهطا العام, فيتو

توفي طفل لا يتجاوز عمره ثلاث سنوات، أثناء تلقيه العلاج بمستشفى طهطا العام، بعدما صدمه تروسيكل أثناء اللهو أمام منزله بقرية عنيبس، وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات.

تلقى اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية يفيد تلقيه من الرائد أحمد البربري رئيس مباحث قسم شرطة طهطا بوفاة طفل يدعى مالك.م ا يبلغ من العمر ثلاث سنوات ومقيم بقرية عنيبس.

وبالانتقال والفحص تبين أن الوفاة نتيجة نزيف وكسر بالجمجمة مما أدى إلى وفاته وقد صرحت النيابة بدفن الجثمان واستكمال إجراءات التحقيق في الواقعة.

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احمد البريري اصطدام اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج جمجمة جثمان رئيس مباحث قسم شرطة وفاة وفاة طفل

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