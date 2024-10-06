الأحد 06 أكتوبر 2024
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حوادث

حريق في فيلا بالتجمع الأول والحماية المدنية تسيطر عليه

السيطرة علي حريق
السيطرة علي حريق بفيلا في التجمع، فيتو

اشتعل حريق بفيلا بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، ترتب عليه تفحم غرفة أخشاب تعلو سطح الفيلا، وتمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة عليه دون وقوع إصابات.


كانت البداية بتلقى الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل فيلا بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة مدعومة بـ3 سيارات إطفاء، وتم إخماد الحريق دون وقوع إصابات.

وبعمل التحريات تبين أن النيران نشبت أعلى الفيلا، وبسؤال مالك الفيلا ويدعى “م.ص” والذي كان خارج الفيلا أثناء نشوب الحريق، أفاد بأن النيران شبت فى غرفة من الخشب وبداخلها سونا ومشاية كهربائية وإنه تم عمل نظافة وغسيل للغرفة، ومن المرجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي داخل الغرفة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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حريق بفيلا أمن القاهرة الحماية المدنية التجمع الأول

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